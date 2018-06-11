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Российский актер рассказал, зачем воюет в Донбассе

Актер Анатолий Пашинин вступил в ряды «Правого сектора».

Фото : CC BY-SA 4.0 / PraktikaPro /11 июня 2018, 00:15

Актер Анатолий Пашинин в интервью телеканалу НТВ рассказал, зачем вступил в ряды "Правого сектора"* и ради чего воюет в Донбассе, пишет РИА Новости.

Пашинин отметил, что не занимается построением национального государства на Украине. По его мнению, этим должны заниматься "молодые парни по 19 лет, по 21 году".

"А я могу только одно сделать — расчистить им будущее", — заявил он.

Анатолий Пашинин вступил в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора", в августе 2017 года. В прошлом году актер заявлял, что "ловит кайф" во время службы на Украине.


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