Российский актер рассказал, зачем воюет в Донбассе

Актер Анатолий Пашинин вступил в ряды «Правого сектора».

Актер Анатолий Пашинин в интервью телеканалу НТВ рассказал, зачем вступил в ряды "Правого сектора"* и ради чего воюет в Донбассе, пишет РИА Новости.

Пашинин отметил, что не занимается построением национального государства на Украине. По его мнению, этим должны заниматься "молодые парни по 19 лет, по 21 году".

"А я могу только одно сделать — расчистить им будущее", — заявил он.

Анатолий Пашинин вступил в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора", в августе 2017 года. В прошлом году актер заявлял, что "ловит кайф" во время службы на Украине.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!