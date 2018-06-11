Юной казахстанской шахматистке прислал непристойное письмо педофил

Бибисара Асаубаева выступает за Россию.

Лиана Танжарикова, мать 14-летней казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой, рассказала о том, что ее дочери пришло непристойное письмо от педофила, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Новости шахмат".

"Всё это время с закрытых ников мне поступали и продолжают поступать угрозы и оскорбления шовинистического и националистического характера, не имеющего никакого отношения к шахматам. Отдельные шахматные гроссмейстеры в алкогольном бреду призывают нас убираться к себе домой в Казахстан, пишут, что мы с Сарой здесь чужие и т. п. Но угрозы трусов меня никогда не пугали. А вот подлецов и сумасшедших, признаюсь, опасаюсь", - пишет женщина.

Лиана рассказала, что ее дочь неоднократно обвиняли и в пинках под шахматным столом, которые якобы влияют на исход игры, и в кражах шахматных фигур. Но события последних дней стали последней каплей.

«Уругвай позади, дан старт следующему турниру - чемпионат Европы по шахматам среди мужчин в Батуми, год 2018. Так сложилась жеребьёвка, что в первом туре Саре выпала огромная честь сыграть с экс-чемпионом мира А. Халифманом. Спустя три дня в офис Профчессклуба пришло письмо на имя моей дочери. Письмо, по обыкновению, вскрыли сотрудники клуба. Содержание конверта всех потрясло - там находился вкладыш из порнографического журнала, где группа мужчин насилует молодую девушку. В конверт был также вложен использованный презерватив с жидкостью».

По словам матери спортсменки, конверт был подписан фамилией Халифман.

Работники клуба вызвали полицию, полиция всё это зафиксировала.

«Я не знаю точно, кто этот сексуальный маньяк, но он, несомненно, больной на всю голову извращенец, и по нему плачет химическая кастрация. Господин Халифман вне подозрений, я ему сразу после матча сообщила об этом инциденте, он был потрясён не меньше нашего. Понятно, это преступление останется нераскрытым. Но понятно и другое - извращенец, отправляющий своё поганое семя маленьким девочкам по почте, прочитает эту статью. И хочу ему сказать: Кто бы ты ни был, знакомы мы или нет, псих ты с лечебницы или с виду респектабельный отец семейства с развращённой психикой, - держись подальше от моей дочери, это в твоих же интересах. Слышала я, что у отдельных детей-девочек перед неуравновешенным взрослым с садистским характером вырабатывается рефлекс - недержание мочи, например. Примеров тому немало. Особенно в шахматной среде Санкт-Петербурга, откуда ты родом, судя по конверту. Но ты должен знать - ты не страшен, а жалок, тебя пусть боятся твои домашние. И совет - сходи к психиатру».

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