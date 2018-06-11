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Кхал Дрого и Дейенерис снова вместе. Актёры сериала оттянулись на Железном троне

Актеры устроили веселую фотосессию.

Фото : соцсети11 июня 2018, 01:21

Джейсон Момоа, Эмилия Кларк и Кит Харингтон устроили весёлую фотосессию на фоне Железного трона во время вечеринки, посвящённой "Игре престолов". И хотя в сериале кхал Дрого давно мёртв, сыгравший его Момоа стал настоящей звездой вечера.

Для начала Эмилия Кларк и её партнёр попытались повторить эпизод из фильма "Грязные танцы".

А затем пустились все тяжкие и устроили целую фотосессию у трона

"Луна моей жизни Эмилия Кларк, после каждой встречи с тобой моё лицо болит от улыбки. Я всегда буду любить тебя", - Джейсон Момоа

А затем на смену Дейенерис Таргариен пришёл Джон Сноу... И ничего не изменилось

Впрочем, потом актёры поменялись местами

Поклонники оценили развлечения любимых актёров двумя миллионами просмотров и сотнями тысяч лайков.


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