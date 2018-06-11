Кхал Дрого и Дейенерис снова вместе. Актёры сериала оттянулись на Железном троне
Актеры устроили веселую фотосессию.
Фото : соцсети11 июня 2018, 01:21
Джейсон Момоа, Эмилия Кларк и Кит Харингтон устроили весёлую фотосессию на фоне Железного трона во время вечеринки, посвящённой "Игре престолов". И хотя в сериале кхал Дрого давно мёртв, сыгравший его Момоа стал настоящей звездой вечера.
Для начала Эмилия Кларк и её партнёр попытались повторить эпизод из фильма "Грязные танцы".
А затем пустились все тяжкие и устроили целую фотосессию у трона
"Луна моей жизни Эмилия Кларк, после каждой встречи с тобой моё лицо болит от улыбки. Я всегда буду любить тебя", - Джейсон Момоа
А затем на смену Дейенерис Таргариен пришёл Джон Сноу... И ничего не изменилось
Впрочем, потом актёры поменялись местами
Поклонники оценили развлечения любимых актёров двумя миллионами просмотров и сотнями тысяч лайков.
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