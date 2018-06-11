Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Индиец убил четырёхлетнюю дочь, чтобы задобрить бога

Мужчина утверждает, что любит своего ребёнка больше жизни, но должен был принести жертву.

Фото : © Hindustan Times11 июня 2018, 02:01

В индийском штате Раджастхан 7 июня арестовали мужчину, принёсшего в жертву свою дочь, сообщает Лайф со ссылкой на издание Hindustan Times.

26-летний Наваб Али Куреши сознался в содеянном. Он рассказал, что забрал малышку от бабушки, накормил сладостями и фруктами, а затем привёл домой.

Когда остальные члены семьи легли спать, он разбудил девочку, вывел на веранду, посадил к себе на колени и прочёл молитву. После он перерезал ребёнку горло и отправился спать.

Его супруга ночью нашла дочь, истекающую кровью. Врачам не удалось спасти ребёнка. Мужчина сказал, что на преступление его толкнул сатана.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты