Индиец убил четырёхлетнюю дочь, чтобы задобрить бога

Мужчина утверждает, что любит своего ребёнка больше жизни, но должен был принести жертву.

В индийском штате Раджастхан 7 июня арестовали мужчину, принёсшего в жертву свою дочь, сообщает Лайф со ссылкой на издание Hindustan Times.

26-летний Наваб Али Куреши сознался в содеянном. Он рассказал, что забрал малышку от бабушки, накормил сладостями и фруктами, а затем привёл домой.

Когда остальные члены семьи легли спать, он разбудил девочку, вывел на веранду, посадил к себе на колени и прочёл молитву. После он перерезал ребёнку горло и отправился спать.

Его супруга ночью нашла дочь, истекающую кровью. Врачам не удалось спасти ребёнка. Мужчина сказал, что на преступление его толкнул сатана.

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