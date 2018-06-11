О чем будут говорить Трамп и Ким Чен Ын

Трамп допустил, что в ходе встречи может быть подписано соглашение, но какое именно он не уточнил.

Во время встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будут обсуждаться отношения между странами и установление мира на Корейском полуострове, сообщает РБК.

«Это и вопрос по установлению новых отношений между КНДР и США в соответствии с требованиями измененной эпохи и созданию перманентной и прочной мирной системы на Корейском полуострове, вопрос по осуществлению денуклеаризации Корейского полуострова и других», — отмечается в сообщении ЦТАК.

Кроме того, главы обоих стран обменяются мнениями по вопросам, которые представляют взаимный интерес сторон.

Дональд Трамп прибыл в Сингапур в воскресенье, 10 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал раньше него и остановился в отеле St. Regis. Официально переговоры должны начаться во вторник, 12 июня. Они пройдут в отеле в гостинице Capella на острове Сентоса.

В четверг, 7 июня, Трамп допустил, что в ходе встречи может быть подписано соглашение, но какое именно он не уточнил. Также он отметил, что готов покинуть стол переговоров.

«Я уже так делал раньше. Необходимо уметь уйти», — заметил Трамп.

По данным CNN, в случае, если визит американского президента пройдет успешно, он может пригласить Ким Чен Ына в США.

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