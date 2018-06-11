В новой редакции утверждены Правила представления и форма декларации об остатках и (или) обороте табачных изделий

Приказом Министра финансов РК от 9 апреля 2018 года № 452 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 145 «Об утверждении Правил и формы представления декларации об остатках и (или) обороте табачных изделий», которые вводятся в действие с 19 июня 2018 года.

В частности, в новой редакции изложены Правила представления декларации об остатках и (или) обороте табачных изделий, а также форма декларации об остатках и (или) обороте табачных изделий.

По сравнению с предыдущей редакцией Правил существенных изменений в положениях о порядке представления и составления декларации об остатках и (или) обороте табачных изделий не отмечено. Правила приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства, поэтому все изменения носят уточняющий характер.

Напомним, что Декларация состоит из самой декларации (форма 440.00) и приложений 1, 2, 3 (формы 440.01, 440.02 и 440.03).

Декларация представляется - физическим или юридическим лицом и (или) структурным подразделением юридического лица, осуществляющим операции (за исключением розничной реализации) по реализации (отпуску), в том числе импорт табачных изделий, в соответствующий орган государственных доходов по месту нахождения объекта деятельности.

Производителями табачных изделий декларация не представляется.

Декларация представляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (отчетным периодом является месяц).