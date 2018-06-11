Ким Чен Ын поблагодарил премьера Сингапура за организацию саммита с США

В ходе встречи они обсудили взаимоотношения между странами, развитие Северной Кореи и региона.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность премьер-министру Сингапура Ли Сянь Луну за организацию саммита США-КНДР, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. В ходе встречи они обсудили взаимоотношения между странами, развитие Северной Кореи и региона.

Как сообщает агентство, Ким Чен Ын дружески поприветствовал премьер-министра Сингапура и лично расписался в книге посетителей.

"Я очень рад, что мне довелось побывать в прекрасной и потрясающей Республике Сингапур. Я бы хотел от лица правительства и граждан КНДР от всей души поприветствовать правительство и граждан Сингапура и передать им мои наилучшие пожелания", — цитирует агентство слова Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер также выразил премьер-министру "глубокую благодарность" за содействие в организации "исторического саммита КНДР и США" и предоставление всех условий и удобств для его проведения.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына запланирован на 12 июня в Сингапуре. Ким Чен Ын прибыл в Сингапур днем воскресенья. По данным ЦТАК, Ким Чен Ына в ходе его визита сопровождают заместители председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль и Ли Су Ён, глава МИД КНДР Ли Ён Хо и другие официальные лица. Спустя некоторое время, по данным агентства, в Сингапур прилетела и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

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