Изменения и дополнения в Налоговый кодекс по вопросам НДС

Департамент государственных доходов по г. Астана сообщает, что Законом РК от 24 мая 2018 года № 156-VI внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности, в том числе в Налоговый кодекс от 25 декабря 2017 года.

В случае, если размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, превысит в течение календарного года минимум оборота возникает обязательство по постановке на регистрационный учет по НДС лиц, занимающихся частной практикой. К ним относятся - частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор.

Кроме того, лица, занимающиеся частной практикой, могут осуществить постановку на регистрационный учет по НДС в добровольном порядке.

Также определено, что производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также юридические лица, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции, должны отдельно представлять декларации по налогу на добавленную стоимость по основной и по иной деятельности.

При этом, при условии ведения раздельного учета, введено новое положение по определению суммы НДС, разрешенного к отнесению в зачет и неразрешенного к отнесению в зачет.

Сумма налога на добавленную стоимость по полученным товарам, работам, услугам, используемым одновременно в деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, и иной деятельности, распределяется на суммы налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет и не разрешенного к отнесению в зачет, определяемые по следующим формулам:

НДСрз 1 = НДСзач × О обл / О общ;

НДСрз 2 = НДСзач - НДСрз 1,

где:

НДСрз 1 - сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, по основной деятельности. Данная сумма может иметь отрицательное значение;

НДСзач - сумма налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, с учетом корректировки по товарам, работам, услугам, используемым одновременно в основной деятельности и иной деятельности. Данная сумма может иметь отрицательное значение;

О обл - сумма облагаемого оборота за налоговый период, по которому осуществляется ведение раздельного учета;

О общ - общая сумма оборота, определяемая как сумма оборотов по основной и иной деятельности;

НДСрз 2 - сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, по иной деятельности. Данная сумма может иметь отрицательное значение.

При наличии необлагаемых оборотов, сумма разрешенного к отнесению в зачет налога на добавленную стоимость по иной деятельности определяется с учетом статей определения сумм налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, пропорциональным и раздельным методами.

По иному обороту такой плательщик НДС, вправе определять сумму НДС, разрешенного к отнесению в зачет, пропорциональным методом в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса.