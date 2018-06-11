Велогонщик «Астаны» финишировал среди первых на этапе Тура Швейцарии

Небольшой городок Фрауэнфелд принял второй этап «Тура Швейцарии», завершившийся массовым спринтом, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт AstanaProTeam.

Несмотря на холмистый профиль этапа и большое количество атак на финальном 38-километровом круге, все закончилось спринтом из группы, победу в котором одержал чемпион мира Петер Саган. Гонщик «Астаны» Омар Фраиле был среди первых, финишировав на 12-м месте.

- Что ж, я не спринтер, но сегодня я хорошо себя чувствовал, мои ноги работали отлично, так что я решил попробовать себя в спринте. На последнем километре у меня была хорошая позиция позади Танела Кангерта, но затем, я оказался затертым, и мне пришлось тормозить, после чего я потерял несколько позиций. Пришлось вновь набирать скорость и открывать спринт за 500 метров до финиша, но выбраться вперед было уже трудно. Тем не менее, это была хорошая попытка финишировать в Топ-10. Главное, что ощущения были очень хорошими, - рассказал Омар Фраиле.

Поддерживаемый товарищами по команде, лидер «Астаны» Якоб Фульсанг уверенно финишировал в общей группе пелотона.

- День получился спокойным, обошлось без стресса. В финале несколько команд взвинтили скорость, но я без проблем держался в группе. В целом, день получился неплохим, - сказал Якоб Фульсанг.

Швейцарец Стефан Кюнг продолжает лидировать в общем зачете, Танел Кангерт и Якоб Фульсанг находятся на промежуточных 54-м и 55-м местах, соответственно.