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Изменения по регистрационным сборам

Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает, что с 1 июля 2018 года отменена уплата регистрационного сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по следующим видам:

1

За регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога ренты пользования (кроме сервитутов):

1.1

на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки:

1.1.1

для физических и юридических лиц

1.1.2

в ускоренном порядке для физических лиц

1.1.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

1.2

на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение:

1.2.1

для физических и юридических лиц

1.2.2

в ускоренном порядке для физических лиц

1.2.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

1.3

На гаражи:

1.3.1

для физических и юридических лиц

1.3.2

в ускоренном порядке для физических лиц

1.3.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

1.4

на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие:

1.4.1

один объект:

1.4.1.1

для физических и юридических лиц

1.4.1.2.

в ускоренном порядке для физических лиц

1.4.1.3.

в ускоренном порядке для юридических лиц

1.4.2.

от двух до пяти отдельно стоящих объектов:

1.4.2.1

для физических и юридических лиц

1.4.2.2

в ускоренном порядке для физических лиц

1.4.2.3.

в ускоренном порядке для юридических лиц

1.4.3.

от шести до десяти отдельно стоящих объектов:

1.4.3.1

для физических и юридических лиц

1.4.3.2

в ускоренном порядке для физических лиц

1.4.3.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

1.4.4

свыше десяти отдельно стоящих объектов:

1.4.4.1

для физических и юридических лиц

1.4.4.2

в ускоренном порядке для физических лиц

1.4.4.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

2.

Для субъектов малого предпринимательства:

2.1

за регистрацию возникновения права собственности, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение, имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения)

3

За регистрацию права собственности, землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок:

3.1

для физических и юридических лиц

3.2.

в ускоренном порядке для физических лиц

3.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

4.

За регистрацию сервитута (независимо от объектов)

5.

За регистрацию объекта кондоминиума

6.

За регистрацию выдачи ипотечного свидетельства и его последующей передачи другим владельцам:

6.1.

для физических и юридических лиц

6.2.

в ускоренном порядке для физических лиц

6.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

7.

За регистрацию изменений данных правообладателя, идентификационной характеристики объекта недвижимости:

7.1

для физических и юридических лиц

7.2

в ускоренном порядке для физических лиц

7.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

8.

За регистрацию прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права:

8.1

для физических и юридических лиц

8.2

в ускоренном порядке для физических лиц

8.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

9.

За регистрацию прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества:

9.1.

для физических и юридических лиц

9.2.

в ускоренном порядке для физических лиц

9.3.

в ускоренном порядке для юридических лиц

10.

За регистрацию уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой:

10.1

для физических и юридических лиц

10.2.

в ускоренном порядке для физических лиц

10.3.

в ускоренном порядке для юридических лиц

11

За регистрацию изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов:

11.1

для физических и юридических лиц

11.2.

в ускоренном порядке для физических лиц

11.3

в ускоренном порядке для юридических лиц

12

За регистрацию иных прав на недвижимое имущество, а также обременений прав на недвижимое имущество:

12.1.

для физических и юридических лиц

12.2.

в ускоренном порядке для физических лиц

12.3.

в ускоренном порядке для юридических лиц

13

За регистрацию юридических притязаний

14

За регистрацию:

обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) государственными органами в порядке, предусмотренном Законом РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»;

обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство РК, в порядке, предусмотренном Законом РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»;

обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, указанное в подпункте 6) пункта 3 статьи 519 настоящего Кодекса, и земельные участки, занятые таким имуществом;

государственными учреждениями права на недвижимое имущество;

организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, права на недвижимое имущество;

права на недвижимое имущество, указанное в подпункте 6) пункта 3 статьи 519 настоящего Кодекса, и земельные участки, занятые таким имуществом;

 

изменений идентификационных характеристик недвижимого имущества на основании решений государственных органов, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и сооружений (адреса) или при изменении кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства Республики Казахстан

15

за систематическую регистрацию ранее возникших прав (обременений прав) на недвижимое имущество

16

за выдачу дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество

С 8 июня 2018 года снижена ставка сбора за выезд с территории РК отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении с 3-х МРП на 1 МРП.


11 июня 2018, 07:11
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Алматинской области

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