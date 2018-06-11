Изменения по регистрационным сборам

Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает, что с 1 июля 2018 года отменена уплата регистрационного сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по следующим видам:

1 За регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога ренты пользования (кроме сервитутов): 1.1 на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки: 1.1.1 для физических и юридических лиц 1.1.2 в ускоренном порядке для физических лиц 1.1.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 1.2 на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение: 1.2.1 для физических и юридических лиц 1.2.2 в ускоренном порядке для физических лиц 1.2.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 1.3 На гаражи: 1.3.1 для физических и юридических лиц 1.3.2 в ускоренном порядке для физических лиц 1.3.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 1.4 на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие: 1.4.1 один объект: 1.4.1.1 для физических и юридических лиц 1.4.1.2. в ускоренном порядке для физических лиц 1.4.1.3. в ускоренном порядке для юридических лиц 1.4.2. от двух до пяти отдельно стоящих объектов: 1.4.2.1 для физических и юридических лиц 1.4.2.2 в ускоренном порядке для физических лиц 1.4.2.3. в ускоренном порядке для юридических лиц 1.4.3. от шести до десяти отдельно стоящих объектов: 1.4.3.1 для физических и юридических лиц 1.4.3.2 в ускоренном порядке для физических лиц 1.4.3.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 1.4.4 свыше десяти отдельно стоящих объектов: 1.4.4.1 для физических и юридических лиц 1.4.4.2 в ускоренном порядке для физических лиц 1.4.4.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 2. Для субъектов малого предпринимательства: 2.1 за регистрацию возникновения права собственности, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение, имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения) 3 За регистрацию права собственности, землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок: 3.1 для физических и юридических лиц 3.2. в ускоренном порядке для физических лиц 3.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 4. За регистрацию сервитута (независимо от объектов) 5. За регистрацию объекта кондоминиума 6. За регистрацию выдачи ипотечного свидетельства и его последующей передачи другим владельцам: 6.1. для физических и юридических лиц 6.2. в ускоренном порядке для физических лиц 6.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 7. За регистрацию изменений данных правообладателя, идентификационной характеристики объекта недвижимости: 7.1 для физических и юридических лиц 7.2 в ускоренном порядке для физических лиц 7.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 8. За регистрацию прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права: 8.1 для физических и юридических лиц 8.2 в ускоренном порядке для физических лиц 8.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 9. За регистрацию прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества: 9.1. для физических и юридических лиц 9.2. в ускоренном порядке для физических лиц 9.3. в ускоренном порядке для юридических лиц 10. За регистрацию уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой: 10.1 для физических и юридических лиц 10.2. в ускоренном порядке для физических лиц 10.3. в ускоренном порядке для юридических лиц 11 За регистрацию изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов: 11.1 для физических и юридических лиц 11.2. в ускоренном порядке для физических лиц 11.3 в ускоренном порядке для юридических лиц 12 За регистрацию иных прав на недвижимое имущество, а также обременений прав на недвижимое имущество: 12.1. для физических и юридических лиц 12.2. в ускоренном порядке для физических лиц 12.3. в ускоренном порядке для юридических лиц 13 За регистрацию юридических притязаний 14 За регистрацию: обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) государственными органами в порядке, предусмотренном Законом РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»; обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство РК, в порядке, предусмотренном Законом РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»; обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, указанное в подпункте 6) пункта 3 статьи 519 настоящего Кодекса, и земельные участки, занятые таким имуществом; государственными учреждениями права на недвижимое имущество; организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, права на недвижимое имущество; права на недвижимое имущество, указанное в подпункте 6) пункта 3 статьи 519 настоящего Кодекса, и земельные участки, занятые таким имуществом; изменений идентификационных характеристик недвижимого имущества на основании решений государственных органов, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и сооружений (адреса) или при изменении кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства Республики Казахстан 15 за систематическую регистрацию ранее возникших прав (обременений прав) на недвижимое имущество 16 за выдачу дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество

С 8 июня 2018 года снижена ставка сбора за выезд с территории РК отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении с 3-х МРП на 1 МРП.