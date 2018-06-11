Изменения по регистрационным сборам
Департамент государственных доходов по Алматинской области сообщает, что с 1 июля 2018 года отменена уплата регистрационного сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по следующим видам:
|
1
|
За регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога ренты пользования (кроме сервитутов):
|
1.1
|
на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки:
|
1.1.1
|
для физических и юридических лиц
|
1.1.2
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
1.1.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
1.2
|
на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение:
|
1.2.1
|
для физических и юридических лиц
|
1.2.2
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
1.2.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
1.3
|
На гаражи:
|
1.3.1
|
для физических и юридических лиц
|
1.3.2
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
1.3.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
1.4
|
на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие:
|
1.4.1
|
один объект:
|
1.4.1.1
|
для физических и юридических лиц
|
1.4.1.2.
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
1.4.1.3.
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
1.4.2.
|
от двух до пяти отдельно стоящих объектов:
|
1.4.2.1
|
для физических и юридических лиц
|
1.4.2.2
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
1.4.2.3.
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
1.4.3.
|
от шести до десяти отдельно стоящих объектов:
|
1.4.3.1
|
для физических и юридических лиц
|
1.4.3.2
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
1.4.3.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
1.4.4
|
свыше десяти отдельно стоящих объектов:
|
1.4.4.1
|
для физических и юридических лиц
|
1.4.4.2
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
1.4.4.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
2.
|
Для субъектов малого предпринимательства:
|
2.1
|
за регистрацию возникновения права собственности, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение, имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения)
|
3
|
За регистрацию права собственности, землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок:
|
3.1
|
для физических и юридических лиц
|
3.2.
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
3.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
4.
|
За регистрацию сервитута (независимо от объектов)
|
5.
|
За регистрацию объекта кондоминиума
|
6.
|
За регистрацию выдачи ипотечного свидетельства и его последующей передачи другим владельцам:
|
6.1.
|
для физических и юридических лиц
|
6.2.
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
6.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
7.
|
За регистрацию изменений данных правообладателя, идентификационной характеристики объекта недвижимости:
|
7.1
|
для физических и юридических лиц
|
7.2
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
7.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
8.
|
За регистрацию прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права:
|
8.1
|
для физических и юридических лиц
|
8.2
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
8.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
9.
|
За регистрацию прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества:
|
9.1.
|
для физических и юридических лиц
|
9.2.
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
9.3.
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
10.
|
За регистрацию уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой:
|
10.1
|
для физических и юридических лиц
|
10.2.
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
10.3.
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
11
|
За регистрацию изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов:
|
11.1
|
для физических и юридических лиц
|
11.2.
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
11.3
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
12
|
За регистрацию иных прав на недвижимое имущество, а также обременений прав на недвижимое имущество:
|
12.1.
|
для физических и юридических лиц
|
12.2.
|
в ускоренном порядке для физических лиц
|
12.3.
|
в ускоренном порядке для юридических лиц
|
13
|
За регистрацию юридических притязаний
|
14
|
За регистрацию:
обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) государственными органами в порядке, предусмотренном Законом РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»;
обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, налагаемого (производимого) организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство РК, в порядке, предусмотренном Законом РК «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»;
обременения (прекращения обременения) права на недвижимое имущество, указанное в подпункте 6) пункта 3 статьи 519 настоящего Кодекса, и земельные участки, занятые таким имуществом;
государственными учреждениями права на недвижимое имущество;
организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, единственным акционером которой является Правительство Республики Казахстан, права на недвижимое имущество;
права на недвижимое имущество, указанное в подпункте 6) пункта 3 статьи 519 настоящего Кодекса, и земельные участки, занятые таким имуществом;
|
|
изменений идентификационных характеристик недвижимого имущества на основании решений государственных органов, в том числе при изменении наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и сооружений (адреса) или при изменении кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства Республики Казахстан
|
15
|
за систематическую регистрацию ранее возникших прав (обременений прав) на недвижимое имущество
|
16
|
за выдачу дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество
С 8 июня 2018 года снижена ставка сбора за выезд с территории РК отечественных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении с 3-х МРП на 1 МРП.
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