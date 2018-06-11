Казахстанский футболист провел первый матч после травмы в матче с Китаем

Два года назад он сломал ногу в товарищеской игре.

Полузащитник Улан Конысбаев провел первый официальный матч за два года, передает Vesti.kz.

Сегодня, 10 июня, Конысбаев вышел в стартовом составе "Актобе-Жас" в домашнем матче 12-го тура первой лиги против "Кайрат А" и был заменен в перерыве. В этой встрече со счетом 4:1 победили гости.

До сегодняшнего дня Конысбаев последний раз выходил на поле 10 июня 2016 года, когда в концовке первого тайма товарищеского матча Китай - Казахстан получил страшный перелом ноги и сразу со стадиона был госпитализирован в больницу, где ему сделали операцию длительностью 3,5 часа. В том матче в Даляне в итоге победили казахстанцы - 1:0.

Во время операции в Китае местные врачи занесли в ногу Конысбаева инфекцию, поэтому футболист был вынужден отправиться в Италию для повторного лечения.

Этой зимой Конысбаев прошел сборы с "Актобе" и подписал контракт с клубом. Для 29-летнего полузащитника эта команда стала шестой в карьере - ранее он играл за "Атырау", "Кайрат", "Астану", "Шахтер" и родной "Тараз".