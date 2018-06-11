В США разбился самолет, есть жертвы

Самолет упал в лесистой местности и загорелся.

Жертвами крушения небольшого самолета в американском штате Висконсин стали четыре человека, сообщает РИА Новости.

Как сообщает телеканал, самолет потерпел крушение недалеко от муниципального аэропорта в округе Монро в воскресенье около полудня по местному времени.

Самолет упал в лесистой местности к северу от поля и загорелся. Причина крушения неизвестна. В результате трагедии находившиеся на борту четыре человека погибли.

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