Принцип составления рейтинга сборных ФИФА претерпит изменения

Недостатки действующей формулы сказываются и на рейтинге сборных стран, принимающих чемпионат мира, которые в течение двух лет проводят лишь товарищеские матчи.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что организация внесёт изменения в систему составления рейтинга национальных сборных, пишет RT.

«Мы решили изменить принцип составления рейтинга сборных. Он не всегда отражал реальную расстановку сил и не был справедлив. Но сейчас я не смогу поделиться деталями, в этом надо долго разбираться, это для математиков», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Недостатки действующей формулы сказываются и на рейтинге сборных стран, принимающих чемпионат мира, которые в течение двух лет проводят лишь товарищеские матчи. К примеру, российская сборная в течение последних лет регулярно теряла рейтинговые позиции, а в июньском рейтинге ФИФА опустилась на рекордно низкое 70-е место.

Эти показатели будут учитываться при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022 года в Катаре.



