Дольщик из Костаная призывает следить за застройщиками

Как отмечает дольщик, доверия к застройщику нет.

Дольщик долгостроя, который находится по адресу Пушкина 131, записал видеообращение для тех, кто пострадал также как и он, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

В своем видеообращении Евгений Лошкарев призывает всех дольщиков проявлять гражданскую активность и следить за процессом стройки.

«Меня зовут Евгений. Я обращаюсь в основном к тому, кто меня не знает. Я вхожу в состав инициативной группы по нашему дому. Я очень рад, что теперь нас больше 50 человек. То есть, когда вот эту шумиху мы поднимали в начале апреля, нас было всего лишь восемь человек и когда мы пришли на встречу в середине апреля к властям города мы помещались в маленький кабинет, а после вчерашней встрече нас уже принимают в актовом зале. То есть процесс пошел, то есть власти знают о нас, о нашей проблеме. Теперь все зависит только от нас», — говорит Евгений Лошкарев.

Как отмечает дольщик, доверия к застройщику нет. Сейчас директор компании «Классика КЗ» обещает закончить строительство до конца этого года. Однако, как отмечает Евгений, такие обещания он слышал не раз.

«Нам Юрий Федорович при властях обещал, что он достроит все сделает. Я ему не верю. Потому что у нас уже был такой сценарий. Когда мы в мае собрались возле дома, там были представители акимата, то есть управленцы. Сам был Юрий Федорович. Нас было на тот момент человек, наверное, 16. Теперь нам назначили встречу на два часа дня. Крановщик поднялся за 17 минут до встречи. Началась работа. То есть кран начал двигаться. Когда встреча закончилась я самый последний уходил. Где-то в 15.30 крановщик перестал работать», — говорит мужчина.

В своем видеообращении мужчина рассказал о судьбах и других дольщиков.

«Я хочу призвать вас. Должна же быть какая-та гражданская активность с нашей стороны. В нашем доме больше 70 семей находится и у каждого своя судьба. У каждого своя история. Кто-то продал все и отдал деньги. Кто-то хотел сделать приятное маме, родителям допустим, купил квартиру. В каких-то случаях наоборот, родители купили детям. Судьбы разные и все переломанные. Есть даже пенсионеры. Они же не знают сколько им осталось. А она ждет уже лет пять-шесть. Представляете ей какого. Платит кредит, снимает жилье и чего дальше ждать мы не знаем», — говорит Евгений Лошкарев.

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