Дочь американского посла в России назвала Трампа "диктатором"

После этого Хантсман выразила сожаление из-за произнесенных слов, признав, что в прямом эфире не всегда имеется возможность говорить идеально.

Дочь посла США в России Джона Хантсмана, ведущая передачи Fox & Friends Эбби Хантсман назвала в эфире президента США Дональда Трампа "диктатором", пишет РИА Новости.

Хантсман обсуждала с бывшим директором по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи предстоящий саммит Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Это история", — сказала она на фоне трансляции видео прибытия президента США в Сингапур, где пройдет мероприятие.

"Независимо от того, что происходит на этой встрече между двумя диктаторами, то, что мы видим сейчас, — это история", — продолжила она.

Как отмечается, Скарамуччи осадил собеседницу, допустившую оплошность, похвалив Трампа за готовность идти на риск.

После этого Хантсман выразила сожаление из-за произнесенных слов, признав, что в прямом эфире не всегда имеется возможность говорить идеально.

"Я не хотела этого говорить. Это моя ошибка, поэтому я извиняюсь", — сказала она.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР запланирован в Сингапуре на 12 июня. Он должен состояться в отеле Capella на острове Сентоса. Подписания каких-либо документов не ожидается. По словам Трампа, цель этой встречи — "запустить процесс".

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