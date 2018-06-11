Назван критерий, который помог Головкину попасть в список элитных боксеров

Казахстанский боксер является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO.

Журналист сайта Boxingscene.com Стивен Эдвардсперечислил лучших, на его взгляд, боксеров, которые обладают качеством финишера, сообщает Sports.kz.

«В настоящее время в боксе есть лишь несколько финишеров элитного уровня. Я не уверен, что смогу назвать хотя бы дюжину. Единственные бойцы, в ком я вижу сейчас это: Геннадий Головкин, Джермалл Чарло, Наоя Иноуэ, Артур Бетербиев, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия, Джервонта Дэвис и Реджис Прогрейс», — пишет Эдвардс в своей рубрике Daily Bread Mailbag.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. В профи он одержал 34 победы нокаутом в 39 боях — 38-0-1, 34 КО. Свой последний бой GGG провел 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) — этот поединок завершился спорной ничьей. Сейчас команды боксеров ведут переговоры о втором бое.





