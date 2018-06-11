Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

В ряде регионов прогнозируется шквальный ветер, пыльная буря и дожди с грозами.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на северо-востоке ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

На большей части республики ожидается усиление ветра, грозы. Местами ожидается шквал, возможен град, на юге – пыльная буря, на севере, северо-западе - туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, утром и днем Акмолинской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами гроза, шквал, туман, возможен град. В Карагандинской, ночью Атырауской, Кызылординской, днем Мангистауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами гроза, в Карагандинской, днем Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Костанайской, ночью Актюбинской областях местами туман, ветер 15-20 м/с, в Костанайской области местами гроза, возможен град.

В Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 25°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 21°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 11 июня.

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