В соответствии с пунктом 2 статьи 144 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила формирования и функционирования информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата.

Субъекты, осуществляющие деятельность в области оборота сырой нефти и газового конденсата (далее - Субъекты), предоставляют оператору Системы для проведения аудита и оценки готовности к интеграции, доступ к имеющимся у них системам учета данных о количестве находящихся в обороте сырой нефти и газового конденсата, подготовленных к поставке потребителю в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 144 Кодекса (далее - системы Субъектов).

Оператор Системы определяется уполномоченным органом в области углеводородов (далее - уполномоченный орган) в соответствии с пунктом 2 статьи 144 Кодекса.

Для проведения мероприятий по формированию и вводу в промышленную эксплуатацию Системы уполномоченный орган создает рабочую группу, в состав которой входят представители уполномоченного органа, оператора Системы и иных заинтересованных лиц.

Рабочая группа самостоятельно либо с привлечением в качестве консультантов и (или) экспертов иных организаций:

1) разрабатывает график проведения анализа имеющихся систем Субъектов;

2) проводит анализ имеющихся систем Субъектов;

3) вырабатывает алгоритмы интегрирования систем Субъектов и формирования Системы;

4) вырабатывает для каждого Субъекта рекомендации по совершенствованию систем для целей интегрирования в Систему;

5) разрабатывает график интеграции систем Субъектов в Систему;

6) определяет перечень Субъектов, системы которых интегрируются в Систему на стадии опытной эксплуатации.

До ввода Системы в промышленную эксплуатацию рабочей группой проводятся следующие мероприятия:

1) испытание информационного взаимодействия Системы и интегрированных систем Субъектов;

2) проведение анализа результатов опытной эксплуатации, при необходимости - доработка сервисов, разработанных в рамках информационного взаимодействия;

3) оценка интенсивности информационных запросов к подключаемому сервису, нагрузочное тестирование;

4) проведение предварительных испытаний Системы.

Ввод в промышленную эксплуатацию Системы осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации».

После ввода Системы в промышленную эксплуатацию оператор Системы осуществляет интеграцию систем Субъектов, которые не были интегрированы на стадии опытной эксплуатации.

После ввода Системы в промышленную эксплуатацию Субъекты обеспечивают неизменность условий функционирования информационного взаимодействия их системы с Системой.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.