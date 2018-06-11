В частности, в Приказ внесены следующие изменения:

преамбула изложена в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 5-2) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 12 июня 2003 года «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» ПРИКАЗЫВАЮ:»;

Правила представления декларации об остатках и (или) обороте табачных изделий изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

форму декларации об остатках и (или) обороте табачных изделий изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

Декларация состоит из самой декларации (форма 440.00) и приложений 1, 2, 3 (формы 440.01, 440.02 и 440.03).

Декларация представляется - физическим или юридическим лицом и (или) структурным подразделением юридического лица, осуществляющим операции (за исключением розничной реализации) по реализации (отпуску), в том числе импорт табачных изделий, в соответствующий орган государственных доходов по месту нахождения объекта деятельности.

Производителями табачных изделий декларация не представляется.

Отчетным периодом представления декларации является календарный месяц и декларация представляется ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Декларация представляется на бумажных или электронных носителях:

1) на бумажном носителе - заполняется шариковой ручкой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства. При заполнении декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки;

2) на электронном носителе - заверяется электронной цифровой подписью.

Декларация заполняется в натуральных показателях (штуки/килограммы).

При отсутствии показателей соответствующие ячейки декларации не заполняются.

При заполнении строк, требующих раскрытия информации в соответствующих приложениях, указанные приложения подлежат заполнению.

В случае отсутствия данных, подлежащих отражению в приложениях, указанные приложения не представляются.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.