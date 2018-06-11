Минсельхоз РК заключил ряд соглашений с Китаем

В Пекине в рамках визита Главы государства в Китайскую Народную Республику подписан Протокол между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям по говядине, экспортируемой из Казахстана в Китай, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Данный протокол позволит экспортировать в Китай замороженную бескостную говядину.

Следующим шагом будет проведение переговоров с китайской стороной по открытию доступа казахстанской охлажденной говядины и живого скота на рынок Китая.

Кроме того, заместитель премьер-министра У. Шукеев провел ряд встреч с бизнес — структурами Китая.

Согласно данным статистики Казахстан вышел на самообеспечение говядиной и ягнятиной, теперь стремится к повышению экспортного потенциала по данными видам мяса посредством увеличения поголовья скота.

Разработанные в новой программе развития мясного животноводства приоритеты и механизмы являются прямой реализацией поставленных Главой государства задач по наращиванию экспортного потенциала отечественных сельхозтоваропроизводителей, в первую очередь в целях увеличения производительности труда в АПК и экспорта переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза. Министерством принимаются все меры для открытия новых рынков для сельхозтоваропроизводителей.

Ранее китайская сторона продекларировала признание статуса зоны, свободной от ящура с вакцинацией для 5 областей (ВКО, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и ЮКО), что дает возможность поставлять в Китай животноводческую продукцию и живых животных по согласованным ветсертификатам со всей территории Казахстана (в 2016 году КНР признала статус зоны свободной от ящура без вакцинации для 9 областей РК). Сняты ограничения по нодулярному дерматиту со всей территории страны.

По данным КГД МФ РК за 2017 год товарооборот сельхозпродукции и продуктов ее переработки между Казахстаном и Китаем составил 345,0 млн. долл. США, увеличившись на 32 % по сравнению с 2016 годом (261,0 млн. долл. США).

Экспорт продукции АПК в КНР за 2017 увеличился на 34,3 % (со 134,4 млн. долл. до 180,5 млн. долл.) и составил 180,5 млн. долл. США.

Экспорт пшеницы составил 306,9 тыс. тонн на сумму 57,5 млн. долл. США (в 2016 году экспорт пшеницы составил 281,1 тыс. тонн или 52,4 млн. долл. США).