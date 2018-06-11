В Павлодаре мошенник вымогал деньги у стариков

Молодой человек предлагал пенсионерам подключить дополнительные телеканалы, и быстро скрывался после передачи денег.

В Павлодаре полицейские задержали молодого человека, который предлагал пенсионерам подключить дополнительный пакет телеканалов к спутниковой тарелке. Однако после получения денег, быстро скрывался, передает zakon.kz со ссылкой на ДВД города.

"Под видом работника одного из ТОО он предлагал подключить дополнительные пакеты на спутниковую антенну, пояснив, что ближайшее время не будет работать спутниковая станция. Накануне подозрительный специалист побывал в поселке Железнодорожный в доме у 65-летнего местного жителя. На уговоры о необходимости новых каналов доверчивый пенсионер поддался сразу и не раздумывая отдал ему 20 000 тенге. Получив денежные средства, "мнимый работник" быстро ретировался", - говорится в сообщении.

Пожилой мужчина быстро понял, что его обманули, узнав через справочное бюро, что названного мошенником ТОО не существует, он позвонил в полицию. Подозреваемым оказался 25-летний житель ВКО, ранее судимый за различные преступления.

В ДВД просят граждан, пострадавших от аналогичных действий подозреваемого, обратиться телефонам: 37-76-11 или на "102".

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