Ким Чен Ын пригласил Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян

Северная Корея и США выразили общее желание продолжить переговоры на высшем уровне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян в июле, сообщает РИА Новости.

По его словам, приглашение содержится в письме, которое зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль первого июня передал Трампу. Он добавил, что Северная Корея и США выразили общее желание продолжить переговоры на высшем уровне.

В свою очередь агентство Киодо сообщает, что если переговорный процесс будет проходить благополучно, возможен третий раунд саммита — в Вашингтоне в сентябре.

Требования КНДР

По данным источников "Чунан Ильбо", Пхеньян при подготовке к саммиту в Сингапуре потребовал от Вашингтона установить дипломатические отношения и снять с КНДР санкции.

Сейчас между странами нет отношений со времен вооруженного конфликта на Корейском полуострове и не подписан мирный договор, который мог бы положить конец формальному состоянию войны.

Саммит в Сингапуре

На первом в истории саммите США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре, состоится встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. После обострения отношений, вызванного продолжающимися ракетно-ядерными испытаниями в КНДР, Пхеньян объявил о готовности взять курс на денуклеаризацию, и две страны договорились начать подготовку к встрече на высшем уровне.

КНДР 25 мая взорвала три из четырех тоннеля на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. При этом американский президент в тот же день объявил об отказе от встречи с лидером КНДР, однако через сутки заявил, что подготовка к ней продолжается.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с КНДР, и не исключил возможность подписания мирного договора с Пхеньяном, однако добавил, что США не смогут принять отказ Северной Кореи от полной денуклеаризации, а в противном случае санкции и давление мирового сообщества на Пхеньян будут усиливаться.

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