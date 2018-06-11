Казахстанская певица рассказала, как ее дочь переболела менингитом

При менингите надо полностью доверять врачам - Ева Бехер.

Ева Бехер рассказала журналисту Zakon.kz, как ее 8-летняя дочь заболела менингитом, и как проходило лечение девочки.

По словам певицы, с этим серьезным заболеванием ее семья столкнулась в июне прошлого года. И менингококк здесь оказался не при чем. Причиной болезни стала обычная энтеровирусная инфекция. Причем врачи так и не смогли точно определить, что это был за штамм. Также Ева Бехер отметила, что вопреки нагнетаемой информации о нынешней вспышке менингита в Алматы, и в прошлом году пациентов с этим диагнозом в детской инфекционной больнице было очень много.

«Когда мы лежали в больнице, отделение было переполнено. И каждый день поступали детки. И мы, как и несколько других людей, лежали в коридоре с дочкой. Только ширмой были перегорожены те дети, которые с серозным и те, которые с бактериальным менингитом. Поэтому здесь нужно понимать, что если у вас не нашли менингококк, это не значит, что вы не можете заболеть менингитом. Потому что им можно заболеть благодаря совсем другим инфекциям. Просто менингококк – он специфический и, как правило, дает именно бактериальный менингит, который очень трудно излечить. То есть сейчас все очень бояться менингококка, а нужно бояться вообще любого заражения», – считает Е. Бехер.

Хотя, как признает сама Е. Бехер, уберечься от всего невозможно. Например, ее дочь заразилась в обычном бассейне, где вместе с ней искупалась девочка, у которой была энтеровирусная инфекция. Как позже выяснилось, накануне у нее была температура, рвота и т.д. А на следующий день родители увидели, что никаких симптомов нет, подумали, что это обычное отравление и повели отдыхать ребенка в бассейн. А уже к вечеру у обеих дочерей Евы Бехер появились первые симптому болезни. Но если младшая поправилась довольно быстро, то состояние средней стало стремительно ухудшаться.

«Все началось с насморка и першения в горле, а уже через сутки была очень высокая температура, головокружение, сильнейшая головная боль (особенно в лобной части) и неукротимая рвота, подкашивались ноги. Мы ничем не могли сбить температуру и как-то приглушить головную боль. Когда же вызвали «скорую», у нее уже были ледяные ступни и ладони, начинались судороги. И первое, что нам сказали по приезду врачи, это симптомы менингита. Нас тут же доставили в детскую инфекционную больницу Алматы. И, как оказалось, нам повезло, что вовремя обратились за медицинской помощью. Уже в больнице стали появляться новые симптомы – высыпания на руках и ногах, приносящие нестерпимый зуд, усилившиеся головные боли», – продолжила свой рассказ Е. Бехер.

В больнице у девочки взяли пункцию (забор спинномозговой жидкости), и проведенный анализ полностью подтвердил первоначальный диагноз. По словам Евы Бехер, это был один из самых страшных моментов – дать согласие на то, чтобы врачи сделали ребенку прокол в позвоночнике в области поясницы. Ведь это было не только очень болезненно, но и несло немалый риск. Но, к сожалению, только так можно узнать, болен человек менингитом или нет.

«Именно на этом уровне часто начинают возникать серьезные проблемы во взаимоотношениях родителей и медиков. Потому что сразу начинается паника, многие родители не дают делать своему ребенку пункцию, опасаясь, что он может стать инвалидом. Но дело в том, что если на этом этапе в исследовании отказать врачам и увезти ребенка, то он может не просто стать инвалидом, а вообще не выжить. Были случаи, когда мамы просто сразу забирали детей, уезжали, а через несколько часов ребенок уже в коматозном состоянии вновь попадал в больницу. Я видела таких деток, видела их мам, которые были уже готовы пойти на все лишь бы спасти ребенка, но время было потеряно. Это было очень страшно. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя не доверять медикам и соглашаться на все, какими бы изуверскими и опасными не были бы анализы», – считает Е. Бехер.

В больнице девочка провела почти весь июнь. Потом был месяц постельного домашнего режима, когда дочке певицы нельзя было много ходить, запрещалось смотреть телевизор, читать – нужно было избегать любого напряжения. При этом у нее были постоянные головные боли, головокружение, тошнота, боли в пояснице. И, к сожалению, все это повторяется в течение года. Так же у ребенка появилась быстрая утомляемость, а любое переутомление вызывает тошноту и головные боли.

«Также я наблюдаю снижение памяти. До того, как переболела менингитом, дочка гораздо легче и больше всего запоминала и на протяжении долгого времени могла это производить. Будь то какое-то музыкальное произведение или стихотворение. Сейчас все стало сложнее и с этим надо работать. Еще одна проблема, которую мы получили, метеозависимость. Как только начинает меняться погода, у ребенка возникают головные боли и тошнота. Девочка стала плохо спать, ей теперь часто снятся страшные сны. К сожалению, врачи ничем помочь не могут и говорят, что на восстановление нужно время. Но все же нам повезло, что мы вовремя обратились за медицинской помощью, начали лечиться, и у нас не так сложно развивалась болезнь, как у других детей. То есть, последствия могли быть еще хуже, если бы тянули с вызовом скорой, отказались ехать в больницу, отказались бы от пункции и т.д. А все, что касается работы врачей в инфекционной больнице, то там конечно работают специалисты, и я им очень благодарна. Они молодцы и все сделали правильно. Главное не надо мешать. Они знают, как и что нужно делать, и у них в этом очень большой опыт. Ведь инфекционная больница – это единственная больница, куда можно обратиться за помощью в таких случаях», – подытожила Е. Бехер.

Все новости по теме читайте здесь.

Владимир Демидов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!