На саммите ШОС Назарбаев предложил снизить риски валютной зависимости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил ряд предложений в рамках саммита ШОС в Китае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уверен, что итоги нынешнего заседания послужат дальнейшему развитию организации уже в восьмистороннем формате со вступлением Индии и Пакистана в ходе астанинского саммита ШОС. Уважаемые коллеги, хотел бы остановиться на следующих аспектах нашего сотрудничества: во-первых, стратегическим приоритетом ШОС должно оставаться укрепление политического диалога и доверия, обеспечение безопасности и развитие на пространстве нашей организации. В этой связи мы выступаем за последовательную реализацию принятого нами договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС», - сказал Глава государства на саммите.

По его словам, это основополагающий краеугольный документ партнерства, без которого невозможно достичь других поставленных целей.

«Подписываемый нами сегодня план действия на 2018-2022 годы по реализации положения договора станет дорожной картой на этом пути. Во-вторых, совокупная мощь трехмиллиардного человеческого пространства наших стран стоит использовать для активизации экономического сотрудничества в ШОС - здесь есть большое поле деятельности. Важно обеспечить переход к реализации торговых инвестиционных проектов между нашими странами с двухстороннего на многосторонний уровень. Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов», - отметил Президент.

Н. Назарбаев озвучил необходимость задействовать и в полную силу потенциал делового совета межбанковского объединения ШОС.

«В-третьих, в мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи, нам надо подумать о переходе к взаиморасчету в национальных валютах всех стран ШОС как об одном из аспектов безопасности экономики наших стран. Центробанки наших стран после саммита сегодняшнего в Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующих дорожных карт», - заключил Глава государства.