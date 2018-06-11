Жандарбек Бекшин - импортируемая пищевая продукция не соответствует требованиям

Главный санитарный врач Жандарбек Бекшин встретился с представителями пищевых производств, передает InAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. Мониторинг продукции проходил в течение пяти месяцев.

Специалисты исследовали 8660 проб молочной, мясной и птице продукции.

«Из них не соответствовали требованиям технических регламентов - 1830 проб или 21%. Если разделить по группам, то несоответствие выявлены в мясе птицы и птицепродукции - 24%, мясо и мясной продукции - 23,9 %, молоко, молочная продукции - 29 %», - сообщил Бекшин.

43% нарушили правила маркировки, 22% не соответствовали требованиям безопасности, 12% не прошли по соответствию заявленным свойствам или физико-химическим показателям.

Также были исследованы 535 проб молочной и масложировой продукции на наличие ГМО, выявлению фальсификации продукции (наличия ДНК свиньи, трансжиров, растительного, в том числе пальмового масла, наличие остаточного содержания антибиотиков, инжектированное мясо (повышенное содержание влаги с помощью фосфатов). Из них фальсифицированной признаны 12%. В основном это продукция производителей Российской Федерации - 61%, в среднем 15% приходится на Республику Беларусь, Украину, Францию и Кыргызстан.

Основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную и масложировую, где под видом натуральных реализуются продукты, содержащие растительный жир, не заявленный на этикетке:

Справочно: ООО «Кампина», Россия, АО «Данон Россия», РФ, ОАО «Молодечненский молочный комбинат», РБ, АО «ВБД», РФ, Воронежская обл,..Изготовитель: «Laktalis International» Франция, Изготовитель: ОАО «Бишкексут», КР, г.Бишкек, ОАО «АК Сут», КР, ООО «Саратовский молочный комбинат», РФ, ООО «Молпромсервис», РФ, Расковский молзавод», РФ.

В 35 образцах мясной продукции установлена содержание ДНК свиньи, не указанной в маркировке (несоответствие выявлено в мясной продукции Российской Федерации, Республики Беларусь и Кыргызстан).

Справочно: Колбаса «Риха» КР, ЗАО «Лыткаринскйи МПЗ», РФООО «Агропродукт-С», г.Саратов, РФООО «Гран-мэр» г.Белгород РФ, ООО «Самарский мясокомбинат»,ООО «Старо-Загорский МК» г. Самара, РФОАО «Калинковичский мясокомбинат»,ЗАО «Микояновский мясокомбинат» г.Москва, РФ ООО «Ювина» РФ, Калининградская область, ООО «Продтехнологии» РФ, Омская область, ООО «АНКОМ» РФ, ООО «ОмДел» РФ,«Мираторг» РФ», - говорится в сообщении ведомства.

По данным фактам выставлено 526 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 192 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму свыше 12 млн тенге. Изъято с реализации более 1,3 тонн несоответствующей молочной, мясной и птицепродукции.