Кто и как «изнутри» судебной системы противодействует Правосудию в Казахстане?

Нельзя не заметить оживления в судебной системе страны с приходом на должность Председателя Верховного Суда Республики г-на Ж. Асанова, впрочем, это мы видели и с его приходом на должность Генерального Прокурора страны. Как говорится, о роли личности в Истории нам говорил еще марксизм… Не собираемся петь в его адрес и дифирамбы - ведь это и функционал Руководителя Верховного Суд, да и в личном плане, как мы понимаем, этого г-ну Асанову не нужно.

Вместе с тем эта работа руководства судебной власти «торпедируется» на местах. Некоторые судьи, при отправлении правосудия по конкретным делам не считают себя связанными требованиями действующего права.

Так, 6 июня т.г. судья СМЭС Акмолинской области Касымова У.С., при рассмотрении иска ТОО «К» к ТОО «А» о признании Заключения по обследованию технического состояния здания недействительным (дело было возбуждено и принято к своему производству в начале апреля) прекратила производство по делу. Конечно же, сторона обжалует эти действия судьи в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.

Поражает другое - грубое попрание интересов стороны по делу путем ограничения доступа к участию в деле: заседание назначается на одно время, о чем в базе судебных актов имеется и протокол судебного заседания, и уведомляется эта сторона, а заседание, оказывается, назначается на более раннее время в этот день (в распоряжении автора имеется График рассмотрения дела судьи Касымовой У.С., утвержденный Председателем этого суда)!

Итог этого фокуса: дело прекращается без какого-либо обоснования в Определении, что само по себе является нарушением требований ГПК РК. Судебный акт выложен на сайте в публичном доступе. Что двигало судье Касымовой У., отдавшей предпочтение одной из сторон по делу, надеемся, разберутся в дисциплинарном порядке.

Но! На этом конкретном примере видна все «проблемное» поле! И это проблема и заботы не одного лишь Председателя Верховного Суда Республики г-на Асанова Ж., деятельность которого как выразился Президент страны Н.Назарбаев на заседании Совета иностранных инвесторов 6 июня т.г., поражает. Здесь выпукло видны не только явные нарушения закона со стороны судьи, но в концентрированном виде - косность Системы, которую нельзя преодолеть инициативой и действиями лишь только одного человека. Нужны коллективные, скоординированные действия всех участников Правосудия. Юристы ОБЯЗАНЫ не молчать, поскольку нельзя сваливать всю работу на одного лишь Председателя Верховного Суда страны!

Тулеуов А.С.

Кандидат юридических наук

11.06.2018 г.