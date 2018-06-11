О чем говорил Президент Казахстана на заседании ШОС

В китайском городе Циндао закончился саммит лидеров стран-участниц ШОС, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе заседания в расширенном формате главы государств и члены официальных делегаций обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в новых условиях, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент Казахстана поблагодарил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за традиционное гостеприимство и прекрасные условия для проведения заседания Совета, а также поприветствовал индийскую и пакистанскую стороны, которые впервые принимают участие в работе саммита в качестве полноправных членов.

- С вступлением Индии и Пакистана в ходе Астанинского саммита ШОС значительно укрепила свою роль в качестве влиятельного участника региональной и международной политики, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул важность последовательной реализации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС как залога укрепления политического диалога и доверия, обеспечения безопасности и развития на всем пространстве Организации.

- Совокупную мощь трехмиллиардного человеческого потенциала наших стран следует использовать для активизации экономического сотрудничества ШОС. Важно обеспечить переход к реализации торгово-инвестиционных проектов между нашими странами с двустороннего на многосторонний уровень. Мы выступаем за то, чтобы создать в рамках Организации совместные механизмы финансирования проектов и мобилизации технологических ресурсов, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В целях создания общей платформы для развития совместных современных производств и расширения электронной торговли Глава государства внес на рассмотрение идею создания площадки по обмену опытом в сфере цифровизации и новых технологий.

Для качественного экономического роста Президент Казахстана предложил реализовать инфраструктурные «мегапроекты», которые должны обеспечить мощный мультипликативный эффект и позволят задействовать научный, финансовый и человеческий потенциал государств-членов ШОС.

- Таким проектом может стать реализация Евразийской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ЕВСМ) по маршруту Пекин-Астана-Москва-Берлин. Осуществление данных проектов объединит перспективный формат взаимодействия ШОС-ЕАЭС, а в будущем, надеемся, и ЕС, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Президент Казахстана рассказал о запуске Международного финансового центра «Астана», который воплотит в себе лучшие модели ведущих мировых финансовых центров и окажет положительное влияние на экономику Казахстана и развитие финансовой системы всех стран ШОС.

В контексте культурно-гуманитарного и научного взаимодействия стран ШОС Глава государства особо отметил реализацию инициативы Международной Академии Наук Шелкового пути, озвученной им в прошлом году в Пекине.

- Сегодня представители научных учреждений порядка 30 стран подписали учредительный документ по созданию данной Академии и готовы заниматься научно-экспертным сопровождением проекта «Один пояс, один путь», - сказал Президент Казахстана.

Отмечая значительный опыт Казахстана в сфере межконфессионального согласия и его вклад в развитие диалога культур и цивилизаций, Нурсултан Назарбаев рассказал, что в Астане проводится Съезд лидеров мировых и традиционных религий, и пригласил делегации стран принять участие в работе VI Съезда, который пройдет 10-11 октября текущего года под девизом «Религиозные лидеры за безопасный мир».

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание участников заседания на том, что Казахстан постоянно прилагает усилия для обеспечения глобальной и региональной стабильности.

- Казахстан привержен экономически устойчивому и безопасному развитию Афганистана. В этом плане мы многие годы оказываем финансовое содействие Кабулу, - констатировал Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что за короткий промежуток времени Астанинский переговорный процесс по урегулированию кризиса в Сирии зарекомендовал себя в качестве действенного механизма на пути достижения мира в этой стране.

- Казахстан выступает за достижение безъядерного статуса Корейского полуострова исключительно мирным путем. Последовательно поддерживает и вносит свой вклад в заключение соглашения по иранской ядерной программе. Мы выступаем за сохранение и дальнейшее неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, - заявил Нурсултан Назарбаев.

В завершение Глава государства поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за эффективное и успешное председательствование в ШОС и пожелал Кыргызстану такой же плодотворной работы на этом посту.

- Успех Организации во многом зависит от наших скоординированных действий, сближения подходов по актуальным проблемам мировой и региональной повестки дня. Уверен, что этим мы гарантируем своевременный ответ на любые возникающие вызовы и угрозы современности, - сказал Президент Казахстана.

На заседании также выступили главы государств-членов ШОС - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-министр Индии Н.Моди, Президент Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбеков, Президент Пакистана М.Хусейн, Президент Российской Федерации В.В.Путин, Президент Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмон, Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиеев, главы делегаций государств-наблюдателей при ШОС - Президент Исламской Республики Афганистан М.А.Гани, Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Президент Исламской Республики Иран Х.Рухани, Президент Монголии Х.Баттулга, главы постоянно действующих органов ШОС - Первый Генеральный секретарь ШОС Р.К.Алимов, Директор исполнительного комитета РАТС ШОС Е.С.Сысоев, а также Первый заместитель Генерального секретаря ООН А.Мохаммед.

По итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества были приняты следующие документы:

1. Циндаоская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

2. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

3. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

4. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Антинаркотической стратегии государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на 2018-2023 годы и Программы действий по ее выполнению.

5. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Концепции Шанхайской организации сотрудничества по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.

6. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о разработке проекта Программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по продовольственной безопасности.

7. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в области охраны окружающей среды.

8. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Программы действий по реализации положений Совместного обращения глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества к молодежи.

9. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Доклада Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год.

10. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Доклада Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2017 году.

11. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (2018-2022 гг.).

12. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Генеральном секретаре Шанхайской организации сотрудничества.

13. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Директоре Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

14. Совместное обращение глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества к молодежи.

15. Заявление глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

16. Совместное заявление глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по упрощению процедур торговли.

17. Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Документы, подписанные в присутствии глав государств рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества:

1. Меморандум о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества в области микро-, малого и среднего предпринимательства между министерствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающими за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность.

2. Меморандум между таможенными службами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об обмене информацией о трансграничном перемещении озоноразрушающих веществ.

3. Регламент информационного взаимодействия круглосуточных контактных пунктов, осуществляемого с использованием каналов оперативной платформы OCENcomm RILO-МОСКВА.

4. План совместных действий по реализации Программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере туризма на период 2019-2020 годы.

5. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (2018- 2022 годы).