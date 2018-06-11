Сбежавшего заключенного задержали в Костанайской области

Проводится досудебное расследование.

Сбежавшего заключенного задержали спустя четыре дня в Костанайской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Задержание произошло 10 июня около 20.00 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДУИС по Костанайской области Сарыкольского района.

"Ранее он, воспользовавшись правом свободного передвижения, совершил уклонение с выездного рабочего объекта. В настоящее время осужденный Кабдусалямов доставлен в учреждение минимальной безопасности УК-161/11 для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении пресс-службы ДУИС по Костанайской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 427 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, ориентировки о розыске появились в магазинах Костаная.

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