Ушел из жизни шеф-редактор газеты "Казахстанская правда"

Сергей Волков ушел из жизни 10 июня в возрасте 55 лет.

Вечером 10 июня скончался шеф-редактор газеты "Казахстанская правда" Сергей Волков, сообщает Zakon.kz.

Сергей Волков работал в газете с 2004 года. Является автором свыше 900 журналистских материалов в печатных изданиях Республики Казахстан. Автор сценария около 20 документальных видеофильмов. Создал 5 авторских телепередач. Является автором телевизионных программ: "Бизнес-Класс", "Неделя", "Мистер X", "Портрет недели", "Политбюро" и прочее.

Волков родился 30 января 1963 года в Алматы. Похороны Сергея пройдут в его родном городе.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким.

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