Президент Казахстана рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о ближайших перспективах сотрудничества с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я уже рассказывал, что мы по 51 проекту договорились с Китаем. Мы проводим индустриальную инновационную программу, построили 1,2 тысячи предприятий. То есть, наша задача - построить вторую альтернативную экономику, независимую от сырьевых ресурсов. Цена на нефть и газ упала до 30 долларов, и мы остались на бобах. На все виды металлов тоже упали цены, поэтому нам трудно. Надеяться на наши ресурсы нельзя, мы видим, какая турбулентность сейчас в мире экономики - сегодня цены на нефть хорошие, но никто не гарантирует, что в следующем году будет также. Поэтому надо серьезно думать, как дальше двигаться, и на чем нам добиваться успеха, на чем экономика будет расти», - сказал Глава государства на пресс-конференции в Циндао.

Президент отметил, что сотрудничество с КНР позволит существенно увеличить производство автомобилей.

«Если экономика не будет расти ежегодно, у нас не будет возможности иметь деньги, улучшать жизнь людей, строить новые заводы и предприятия. Поэтому из 51 проекта 4 введено, 6 будет введено в этом году, 11 - в работе. На следующий год - еще 18. Эти объекты с одной стороны очень мелкие, с другой - очень важные. К примеру, цементный завод или Костанайский автомобильный завод. Сегодня договорились, что в Группе компаний «Аллюр» китайские компании входят в капитал, 49%, и вкладывают 1 млн долларов. И производство автомашин дойдет до 100 тысяч единиц. Это еще не все - я уговорил, чтобы все запчасти и блоки производились у нас. Это даст работу многим предприятиям, многим рабочим», - подчеркнул Н. Назарбаев.

Глава государства также отметил руководителей Китая, с которыми ему довелось работать.

«Результаты наших переговоров с Председателем Си Цзиньпином, Председателем Госсовета, Председателем ВСНП КНР - все они говорили нашей делегации, с насколько глубоким доверием руководство Китая относится к Казахстану. Я работаю уже с четвертым Председателем: с первым, с кем я работал - господином Цзян Цзэминем - мы решили главный спорный вопрос - это границы. Со вторым Председателем, господином Ху Цзиньтао - мы решили вопрос экономического сотрудничества. Во второй срок Си Цзиньпина мы продолжаем укреплять взаимное доверие и добрые отношения. Никаких нерешенных проблем между нашими странами нет, но есть открытая дорога для того, чтобы дальше развиваться», - заключил президент.