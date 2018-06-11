Глава РК рассказал, сколько вложат китайские инвесторы в казахстанские предприятия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал об основных проектах и предприятиях, куда намерены вложить инвестиции китайские бизнесмены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я всегда говорил, что нам нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод. Сейчас мы провели реконструкцию, и нам хватает, но через 3-4 года будет вновь не хватать горюче-смазочных материалов, поэтому нам нужен еще один нефтеперерабатывающий завод. Мы договорились, что на 50% войдут туда они (китайские инвесторы - прим.), 50% - мы. Он стоит около 2 млрд американских долларов. Кто вложит в Казахстан такие инвестиции? В Западном Казахстане стоит вопрос производства полиэтилена. Сначала полипропилен, потом полиэтилен - называется газохимический комбинат - он очень дорогой и по оборудованию, и по объему. Только здесь мы смогли найти взаимопонимание», - сказал Глава государства на пресс-конференции в КНР.

По его словам, за счет казахстанско-китайского сотрудничества будет развиваться также производство алюминия.

«Павлодарский алюминиевый завод: мы продавали просто глинозем. Сейчас благодаря именно этим компаниям мы производим 250 тысяч тонн металлического алюминия, еще на 200 тысяч тонн сейчас развиваем вторую очередь - производство чистого алюминия. Это совсем другая цена, чем просто глинозем или обогащенный алюминий. И эти объекты стоят 800 млн долларов», - отметил президент.

В Казахстане за счет китайских вложений появится еще несколько предприятий.

«В Алматинской области, в центре от Сарыозека до Талдыкоргана, я давно знал, что есть огромное месторождение меди «Коксай». Мы договорились, что при освоении этих месторождений в Алматинской области возникнет гигантский горнометаллургический комбинат. Актогайский горнообогатительный комбинат - это гигантский комбинат, который уже дает концентрат. 40 млн тонн руды перерабатывает. Сейчас в развитии этого мы договорились построить там же, в Павлодаре, еще один завод. Он уже есть, в прошлом году ввели, сейчас речь идет о расширении», - заключил глава государства.