Доллар слегка понизился на утренних торгах
В обменниках курс доллара – 333,3-334,6 тенге.
Фото : lada.kz11 июня 2018, 11:56
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 333,68 тенге за доллар (-0,34), объем торгов составил 19,85 млн долларов.
В обменниках курс доллара – 333,8-334,6 тенге, евро – 393,3,395,5, рос.рубля – 5,35-5,39 тенге.
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