Ушел из жизни шеф-редактор газеты «Казахстанская правда»

Вечером 10 июня скончался шеф-редактор газеты «Казахстанская правда» Сергей Волков, сообщает Zakon.kz.

Сергей Волков работал в газете с 2004 года. Является автором свыше 900 журналистских материалов в печатных изданиях Республики Казахстан. Автор сценария около 20 документальных видеофильмов. Создал 5 авторских телепередач. Является автором телевизионных программ: «Бизнес-Класс», «Неделя», «Мистер X», «Портрет недели», «Политбюро» и прочее.

Волков родился 30 января 1963 года в Алматы. Похороны Сергея пройдут в его родном городе.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким.