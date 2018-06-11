Юной шахматистке из Казахстана педофил прислал письмо с порнографией

Мама ребенка выложила пост, в котором рассказала, что в конверте помимо журнала с порнографией находился использованный презерватив.

Мама юной шахматистки из Казахстана Бибисары Асаубаевой - Лиана Танжарикова опубликовала статью, в которой обвинила жителя Санкт-Петербурга в педофилии. По ее словам, мужчина прислал ее дочери конверт с порнографией, передает Zakon.kz.

"Я это обращение пишу по причине, о которой я долго молчала, так как есть вещи, о которых публично говорить даже нам, стороне потерпевшей, было неловко. Объяснюсь. Всё это время с закрытых ников (визитная карточка в интернете) мне поступали и продолжают поступать угрозы и оскорбления шовинистического и националистического характера, не имеющего никакого отношения к шахматам. Отдельные шахматные гроссмейстеры в алкогольном бреду призывают нас убираться к себе домой в Казахстан, пишут, что мы с Сарой здесь чужие. Но угрозы трусов меня никогда не пугали. А вот подлецов и сумасшедших, признаюсь, опасаюсь", - описала события Лиана Танжарикова на сайте chess-news.ru.

Женщина пояснила, что события начались несколько месяцев назад, когда ее дочь, выступающая за Россию, поехала на чемпионат Европы по шахматам среди мужчин в Батуми, где ей выпала честь сыграть с экс-чемпионом мира Александром Халифманом. Спустя несколько дней в офис Профчессклуба пришло письмо на имя Бибисары Асаубаевой. Письмо вскрыли сотрудники клуба. Содержание конверта всех потрясло - там находился вкладыш из порнографического журнала, где группа мужчин насилует молодую девушку. В конверт был также вложен использованный презерватив с жидкостью.

"Конверт подписан чьей-то поганой рукой "Халифман", с его точным адресом проживания в Санкт-Петербурге. На конверте старый оттиск печати: Рига, Латвия. Хотя фактически конверт отправлен из Санкт-Петербурга, что подтверждается почтовой службой. Конечно, работники клуба вызвали полицию, полиция всё это зафиксировала. Я не знаю точно, кто этот сексуальный маньяк, но он, несомненно, больной на всю голову извращенец, и по нему плачет химическая кастрация. Господин Халифман вне подозрений, я ему сразу после матча сообщила об этом инциденте, он был потрясён не меньше нашего", - продолжила она.

Как отмечает мама юной шахматистки, преступление скорее всего останется не раскрытым. Однако, благодаря СМИ, она нашла способ, как донести его аморальный поступок до общественности. По этическим соображениям, редакция Zakon.kz не публикует полное содержимое конверта.

"Извращенец, отправляющий своё поганое семя маленьким девочкам по почте, прочитает эту статью. И хочу ему сказать: Кто бы ты ни был, знакомы мы или нет, псих ты с лечебницы, или с виду респектабельный отец семейства с развращённой психикой, - держись подальше от моей дочери, это в твоих же интересах. Слышала я, что у отдельных детей-девочек перед неуравновешенным взрослым с садистским характером вырабатывается рефлекс - недержание мочи, например. Примеров тому немало. Особенно в шахматной среде Санкт-Петербурга, откуда ты родом, судя по конверту. Но ты должен знать - ты не страшен, а жалок, тебя пусть боятся твои домашние. И совет - сходи к психиатру", - резко резюмировала автор текста.

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