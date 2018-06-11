Количество сделок купли-продажи жилья в январе-мае 2018 года составило 95 264
В мае 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 22 355 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-май2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5,6 %.
|
Сделки купли-продажи жилья
|
в процентах, прирост +, снижение-
|
Область
|
Количество
сделок
купли-продажи
за май
|
из них:
|
май 2018 г. к
|
январь- май
2018г. к
январю- маю
2017г.
|
индивидуаль-
ные дома
|
квартиры
в много-
квартирных
домах
|
апрелю
2018г.
|
маю
2017г.
|
Республика Казахстан
|
22 355
|
6875
|
15480
|
1,5
|
11,3
|
5,6
|
Акмолинская
|
1 072
|
455
|
617
|
7,3
|
1,7
|
4,7
|
Актюбинская
|
1 040
|
283
|
757
|
-6,6
|
7,3
|
18,5
|
Алматинская
|
1 506
|
974
|
532
|
1,8
|
15,8
|
8,4
|
Атырауская
|
513
|
172
|
341
|
4,1
|
16,6
|
15,9
|
Западно-Казахстанская
|
709
|
323
|
386
|
-7,7
|
-4,6
|
8,6
|
Жамбылская
|
824
|
450
|
374
|
7,4
|
12,7
|
5,1
|
Карагандинская
|
2 287
|
412
|
1875
|
-4,8
|
12,1
|
9,9
|
Костанайская
|
1 116
|
361
|
755
|
-1,6
|
1,6
|
7,9
|
Кызылординская
|
569
|
367
|
202
|
17,8
|
-1,2
|
6,9
|
Мангистауская
|
1 035
|
250
|
785
|
-23,7
|
36,5
|
19,6
|
Южно-Казахстанская
|
1 731
|
869
|
862
|
1,7
|
13,0
|
9,8
|
Павлодарская
|
908
|
258
|
650
|
2,0
|
11,0
|
3,9
|
Северо-Казахстанская
|
760
|
431
|
329
|
18,2
|
7,8
|
-0,6
|
Восточно-Казахстанская
|
2 154
|
823
|
1331
|
16,4
|
20,3
|
7,9
|
г. Астана
|
3 355
|
99
|
3256
|
18,1
|
28,8
|
0,8
|
г. Алматы
|
2 776
|
348
|
2428
|
-10,2
|
-5,3
|
-5,7
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.06.2018г.
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