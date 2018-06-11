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Количество сделок купли-продажи жилья в январе-мае 2018 года составило 95 264

 

В мае 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 22 355 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-май2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5,6 %.

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение-

Область

Количество

сделок

купли-продажи

за май

из них:

май 2018 г. к

январь- май

2018г. к

январю- маю

2017г.

индивидуаль-

ные дома

квартиры

в много-

квартирных

домах

апрелю

2018г.

маю

2017г.

Республика Казахстан

22 355

6875

15480

1,5

11,3

5,6

Акмолинская

1 072

455

617

7,3

1,7

4,7

Актюбинская

1 040

283

757

-6,6

7,3

18,5

Алматинская

1 506

974

532

1,8

15,8

8,4

Атырауская

513

172

341

4,1

16,6

15,9

Западно-Казахстанская

709

323

386

-7,7

-4,6

8,6

Жамбылская

824

450

374

7,4

12,7

5,1

Карагандинская

2 287

412

1875

-4,8

12,1

9,9

Костанайская

1 116

361

755

-1,6

1,6

7,9

Кызылординская

569

367

202

17,8

-1,2

6,9

Мангистауская

1 035

250

785

-23,7

36,5

19,6

Южно-Казахстанская

1 731

869

862

1,7

13,0

9,8

Павлодарская

908

258

650

2,0

11,0

3,9

Северо-Казахстанская

760

431

329

18,2

7,8

-0,6

Восточно-Казахстанская

2 154

823

1331

16,4

20,3

7,9

г. Астана

3 355

99

3256

18,1

28,8

0,8

г. Алматы

2 776

348

2428

-10,2

-5,3

-5,7

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.06.2018г.

 

11 июня 2018, 12:26
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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