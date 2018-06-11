Количество сделок купли-продажи жилья в январе-мае 2018 года составило 95 264

В мае 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 22 355 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 1,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-май2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5,6 %.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение- Область Количество сделок купли-продажи за май из них: май 2018 г. к январь- май 2018г. к январю- маю 2017г. индивидуаль- ные дома квартиры в много- квартирных домах апрелю 2018г. маю 2017г. Республика Казахстан 22 355 6875 15480 1,5 11,3 5,6 Акмолинская 1 072 455 617 7,3 1,7 4,7 Актюбинская 1 040 283 757 -6,6 7,3 18,5 Алматинская 1 506 974 532 1,8 15,8 8,4 Атырауская 513 172 341 4,1 16,6 15,9 Западно-Казахстанская 709 323 386 -7,7 -4,6 8,6 Жамбылская 824 450 374 7,4 12,7 5,1 Карагандинская 2 287 412 1875 -4,8 12,1 9,9 Костанайская 1 116 361 755 -1,6 1,6 7,9 Кызылординская 569 367 202 17,8 -1,2 6,9 Мангистауская 1 035 250 785 -23,7 36,5 19,6 Южно-Казахстанская 1 731 869 862 1,7 13,0 9,8 Павлодарская 908 258 650 2,0 11,0 3,9 Северо-Казахстанская 760 431 329 18,2 7,8 -0,6 Восточно-Казахстанская 2 154 823 1331 16,4 20,3 7,9 г. Астана 3 355 99 3256 18,1 28,8 0,8 г. Алматы 2 776 348 2428 -10,2 -5,3 -5,7

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 04.06.2018г.