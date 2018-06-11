Внесены изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего образования

В частности, в НПА внесены следующие изменения: пункт 2 изложен в следующей редакции: «2. В организации образования Республики Казахстан, реализующие образовательные программы высшего образования, принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное профессиональное или среднее профессиональное), послесреднее, высшее (высшее профессиональное) образование. Перечень специальностей высшего образования, получение которых в заочной, вечерней формах и форме экстерната не допускается, устанавливается уполномоченным органом в области образования.»; пункт 5 изложен в следующей редакции: «5. ЕНТ проводится для выпускников организаций образования, освоивших общеобразовательные учебные программы общего среднего образования в текущем году, а также выпускников республиканских музыкальных школ-интернатов. КТ проводится для выпускников организаций общего среднего образования (среднего общего) прошлых лет, выпускников организаций технического и профессионального (начального профессионального или среднего профессионального), послесреднего образования, выпускников общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц, окончивших учебные заведения за рубежом.»; пункт 9 изложен в следующей редакции: «9. Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики Казахстан для обучения на платной основе, осуществляется по результатам ЕНТ или КТ. Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются для обучения по образовательным программам высшего образования с сокращенными сроками обучения. Прием в высшие учебные заведения лиц, имеющих техническое и профессиональное образование или послесреднее образование с квалификацией «специалист среднего звена» или «прикладной бакалавр» на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения осуществляется по результатам КТ. Перечень родственных специальностей в сфере высшего образования и специальностей технического и профессионального, послесреднего образования утверждается уполномоченным органом в области образования. Прием в высшие учебные заведения лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки на платной основе осуществляется приемными комиссиями высших учебных заведений.»; пункт 14 изложен в следующей редакции: «14. ЕНТ или КТ проводится на базе пунктов проведения ЕНТ или в базовых высших учебных заведениях, перечень которых утверждается уполномоченным органом в области образования. ЕНТ для лиц, поступающих на творческие специальности, а также в высшие учебные заведения, подведомственные правоохранительным и специальным органам, проводится на базе пунктов проведения ЕНТ. КТ для лиц, поступающих на творческие специальности, а также в высшие учебные заведения, подведомственные правоохранительным и специальным органам, проводится в базовом высшем учебном заведении, к которому прикреплено выбранное лицом высшее учебное заведение.»; часть вторую пункта 19 изложена в следующей редакции: «Лица, поступающие на педагогические или творческие специальности, представляют в приемную комиссию высшего учебного заведения документ об общем среднем (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном профессиональном или среднем профессиональном), послесреднем образовании (подлинник), 2 фотокарточки размером 3×4, копию документа, удостоверяющего личность, сертификат ЕНТ или КТ (при его наличии).»; часть вторую пункта 21 изложена в следующей редакции: «Для выпускников организаций общего среднего (среднего общего) образования или выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (начального профессионального или среднего профессионального), послесреднего образования, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).»; часть первую пункта 23 изложена в следующей редакции: «23. Лица, поступающие на специальности, требующие творческой подготовки, имеющие документы о среднем (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном профессиональном или среднем профессиональном), послесреднем образовании, сдают два творческих экзамена.»; пункт 25 изложен в следующей редакции: «25. Прием заявлений поступающих и проведение специального экзамена для поступления на педагогические специальности осуществляются в высших учебных заведениях с 20 июня по 14 августа.»; пункт 27 дополнен частью второй следующего содержания: «Программы проведения специального и (или) творческого экзамена разрабатываются высшим учебным заведением и утверждаются председателем приемной комиссии высшего учебного заведения.»; пункт 36 дополнен частью второй следующего содержания: «По результатам творческого экзамена поступающему выдается выписка из ведомости для поступления в высшее учебное заведение на платной основе независимо от места сдачи творческого экзамена.»; пункты 41, 42, 43 изложены в следующей редакции: «41. Зачисление студентов в высшие учебные заведения проводится приемными комиссиями с 10 по 25 августа. В приемную комиссию высшего учебного заведения поступающие к заявлению о приеме прилагают документ об общем среднем (среднем общем), техническом и профессиональном (начальном профессиональном или среднем профессиональном), послесреднем или высшем (высшем профессиональном) образовании (подлинник), 6 фотокарточек размером 3×4, медицинскую справку формы 086-У, сертификат ЕНТ или КТ, а также свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии). Лица, имеющие документы об образовании организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года, дополнительно подают один из следующих документов: 1) трудовую книжку; 2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при его наличии); 3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника. Для зачисления в высшее учебное заведение в соответствии с пунктом 8 настоящих Типовых правил в приемную комиссию высшего учебного заведения лица к заявлению также прилагают документы об общем среднем (среднем общем) или техническом и профессиональном (начальном профессиональном или среднем профессиональном), послесреднем образовании (подлинник), 6 фотокарточек размером 3×4, медицинскую справку формы 086-У, сертификат ЕНТ или КТ. 42. Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, подают заявление о приеме в указанное в свидетельстве высшее учебное заведение и зачисляются в число студентов приказом руководителя высшего учебного заведения. Обладатели свидетельств о присуждении образовательного гранта по творческим специальностям зачисляются в высшие учебные заведения, в которых они сдавали творческие экзамены. Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе государственного образовательного заказа, заключают договор об отработке не менее трех лет в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 43. В национальные высшие учебные заведения на платное обучение зачисляются выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы общего среднего (среднего общего) образования или технического и профессионального (начального профессионального или среднего профессионального), послесреднего образования, прошедшие ЕНТ или КТ, набравшие по результатам тестирования не менее 65 баллов, а по группам специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные науки» и «Ветеринария» - не менее 60 баллов, в другие высшие учебные заведения - не менее 50 баллов, а по специальности «Общая медицина» - не менее 65 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов - по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения - язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов. В высшие учебные заведения на платное обучение зачисляются выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, прошедшие КТ, набравшие по результатам тестирования не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по общепрофильной дисциплине и не менее 5-ти баллов по профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов. В национальные высшие учебные заведения на платное обучение по специальностям, требующим сдачи творческих экзаменов, зачисляются выпускники организаций общего среднего (среднего общего) образования или выпускники организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (начального профессионального или среднего профессионального), послесреднего образования, прошедшие ЕНТ или КТ, набравшие по результатам тестирования и творческого экзамена не менее 65 баллов, а по группе специальностей «Образование» не менее - 60 баллов, в другие высшие учебные заведения - не менее 50 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов - по истории Казахстана, грамотности чтения - язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому творческому экзамену (для поступающих на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения - не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по творческому экзамену и не менее 5-ти баллов по профилирующей дисциплине). Лица, набравшие пороговый балл, установленный в настоящем пункте по результатам ЕНТ или КТ, предусмотренных пунктом 8 настоящих Типовых правил, подают заявление на имя руководителя высшего учебного заведения о зачислении в высшее учебное заведение на платной основе. К заявлению прилагаются сертификат ЕНТ или КТ, копия транскрипта, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью.»; Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.