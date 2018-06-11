В Бурлинской школе прошла незабываемая встреча выпускников

Коллектив учебного заведения подготовил в школьном музее новые экспозиции.

Завершение учебного года в Бурлинской средней общеобразовательной школе ознаменовалось незабываемой встречей выпускников 1973 года.

На мероприятие, ставшее уже традиционным и долгожданным, где каждые 5 лет собираются одноклассники, приехали выпускники из России, Германии, разных областей Казахстана. Среди них выпускник Бурлинской средней школы — депутат Сената Парламента РК Гумар Дюсембаев.

В начале праздника с приветственным словом выступили аким Бурлинского сельского округа Б.Макеев, директор школы М.Абдиров, ветераны педагогического труда. В этот знаковый для Казахстана год – год 20 летия столицы – Астаны в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» коллектив учебного заведения подготовил в школьном музее новые экспозиции. Здесь собран богатый и интересный материал о становлении государственности Казахстана, развитии школы, ее первых руководителях, успешных выпускниках, которые и по сей день с благодарностью вспоминают своих педагогов: А.У.Укасова, М.Г.Скороход, Н.А.Бязину, Н.И.Скляр, Г.М. Сергиенко, В.Г. Хохлову. Нынешние учителя данной школы А.Смоленская, Ж. Махметова, С.Бектасов провели для присутствующих урок на тему «Наша школьная пора».

В свою очередь выпускники, окончившие Бурлинскую школу 45 лет назад: Г.Дюсембаев, Г.Канатова, П.Девятко, Н.Кондрашова (Ружина), Н.Рублевская (Давыдова), Е.Исенгалиев, Н.Хакимова (Султанова) и многие другие, в дар своей альма-матер и педагогам-наставникам преподнесли современный принтер и памятные подарки.

Нургуль КУАТОВА

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