В соответствии с пунктом 4 статьи 68 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила извещения с использованием информационных систем.

Извещения доводятся до сведения недропользователей в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью лицом, имеющим полномочия принятия решения от компетентного органа или замещающим его лицом.

Извещение в форме электронного документа направляется недропользователям, прошедшим процедуру регистрации в информационных системах.

Извещение, направляемое в форме электронного документа, содержит сведения о недропользователе, которому оно адресовано, основание для направления уведомления, содержание уведомления, информацию об отправителе, электронную цифровую подпись отправителя.

Факты отправки и получения сообщений фиксируются в информационных системах. При отсутствии электронной связи или возникновении других причин, препятствующих отправке сообщений, не доставленные сообщения накапливаются в очереди. После устранения аварийной ситуации или ошибок отправка недоставленных сообщений из очереди возобновляется.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.