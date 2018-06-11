Предприниматели не знают своих прав при ведении бизнеса в ЕАЭС - эксперт

В ЕЭК решили проблему, взяв на себя разъяснительную функцию, которая должна принести пользу потребителям, предприятиям и экономике в целом.

11 июня в Астане на площадке НПП "Атамекен" прошло заседание Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Члены коллегии решили вопросы неинформированности бизнесменов и договорились работать по новому формату, сообщает Zakon.kz.

"Акцент нового формата взаимодействия с бизнесом – это индивидуальные консультации. Если права конкретного предпринимателя на общем рынке нарушены антиконкурентными действиями его партнеров, Комиссия готова ему помочь, безусловно, в рамках своих компетенций", - пояснил Министр ЕЭК Марат Кусаинов.

По словам директора Департамента конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК Алии Джумабаевой, "объективная реальность – в недопонимании предпринимателями ответственности за нарушение правил конкуренции и незнании своих прав при ведении бизнеса в условиях ЕАЭС, установленных Договором о ЕАЭС, поэтому ЕЭК взяла на себя разъяснительную функцию, и эта работа, в конечном итоге, должна принести пользу потребителям, предприятиям и экономике, в целом".

Эксперты ЕЭК в деталях рассказали предпринимателям о требованиях к порядку и форме обращения в Комиссию. Как пояснил директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич, чтобы защитить свои права и способствовать устранению ограничения конкуренции на трансграничном рынке, заявитель должен точно исполнять требования, которые Договор о ЕАЭС предъявляет к обращению в Комиссию.

"Ведь от юридической корректности и полноты первоначальной информации, которую Комиссия получает от заявителя, зависят успех расследования нарушения, сроки его проведения и, главное, обоснованность и справедливость окончательного решения по делу о нарушении правил конкуренции", - сказал он.

Представители казахстанского делового сектора указали на ряд препятствий, ограничивающих справедливую конкуренцию на общих рынках ЕАЭС, среди которых - вопросы, связанные с техническим регулированием, обеспечением равного доступа к участию в госзакупках, административными барьерами. Проблемы делового сообщества Казахстана на встрече озвучили представили объединений предпринимателей, ведущих промышленных предприятий и транспортных компаний, среди них: Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", "Союз независимого АвтоБизнеса Казахстана", ОЮЛ "Союз машиностроителей Казахстана", АО "НК "ҚТЖ", АО "Қазтеміртранс", АО "Кентауский трансформаторный завод", АО "Эйр Астана", ТОО "Моторная компания "Астана Моторс".

Первая встреча с предпринимателями Казахстана в рамках заседания Общественной приемной организована при содействии Министерства национальной экономики РК, Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен".

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