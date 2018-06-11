В Сатпаеве проверили готовность экстренных служб к возможным ЧС

Отработаны действия при обрушении части многоэтажного жилого дома, организации тушения пожара на объектах с массовым пребыванием людей, возникновении очага эпизоотии в городе.

В городе Сатпаев Карагандинской области прошло командно-штабное учение: «Действия органов управления, аварийно-спасательных служб и населения города при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт КЧС МВД РК.

Цель учения - повышение готовности органов управления, сил гражданской защиты к действиям при различных режимах функционирования районных подсистемы гражданской защиты, ведения аварийно-спасательных и неотложных работ в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

В учениях были задействованы ДЧС области, акимат города Сатпаев, комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, эвакуационные органы, службы гражданской защиты, формирования аварийно-спасательных служб и организаций города Сатпаев.

В течение двух дней комиссиями, службами и организациями города отрабатывались вопросы по введению в действие режимов функционирования городской подсистемы гражданской защиты: повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и перевода системы гражданской обороны района с мирного на военное положение.

В первый день учения руководителям органов управления и организаций были вручены задания. Проверена готовность электросирен. Состоялся сбор и смотр готовности городского сводного отряда экстренного реагирования, команды поиска и спасения людей и передвижного пункта управления акима.

Кроме того, отработаны тактико-специальные учения по действиям при обрушении части многоэтажного жилого дома, организации тушения пожара на объектах с массовым пребыванием людей, ведению спасательных работ на воде, возникновения очага эпизоотии в городе Сатпаев.

Также отработаны действия аварийно-спасательных служб и формирований при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с аварией при запусках космических летательных аппаратов с космодрома «Байконур».

Во второй день учения состоялись смотры готовности приемного эвакуационного пункта и формирований, выделяемых для ликвидации последствий землетрясений. Также проведено тактико-специальное учение по теме: «Организация ликвидации возникновения аварийной ситуаций на химически опасном производственном объекте».

По завершению учения подведены итоги. За вклад в укрепление и развитие системы гражданской защиты, а также активное участие в командно-штабном учении ряд участников учения отмечены Благодарственными письмами начальника ДЧС Карагандинской области.

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