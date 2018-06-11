Банк Развития Казахстана заработал в I квартале сразу в 8 раз больше, чем в аналогичном периоде годом ранее

Банк Развития Казахстана был создан в соответствии с указом Президента от 28 декабря 2000 года для содействия устойчивому развитию национальной экономики, путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны. Единственным акционером банка является НУХ «Байтерек».

Помимо основной деятельности банка, направленной на помощь и развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, фининститут генерирует достаточно высокий уровень доходов. Только за I квартал 2018 года чистый процентный доход составил 12,6 млрд тг, что на 8,7% больше, чем годом ранее - 11,6 млрд тг.

Комиссионные убытки выросли в 2,5 раза, составив 793,3 млн тг, против 314,9 млн тг годом ранее. Чистая прибыль от операций с иностранной валютой - 6,5 млрд тг (годом ранее - 7,8 млрд тг). Чистый убыток от операций с фининструментами вырос почти в 3 раза - с 651 млн тг до 1,8 млрд тг.

Операционная прибыль банка по итогам квартала увеличилась на 12,3%, до 11,7 млрд тг (годом ранее - 10,5 млрд тг). Из них в чистую прибыль после уплаты подоходного дохода и прочих издержек превратилось 9,2 млрд тг - это в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года - 1,2 млрд тг.

Заметим, что за 2017 год чистая прибыль БРК составила 4,8 млрд тг, что на 28,4% меньше, чем годом ранее - 6,6 млрд тг. А за последние 4 года чистая прибыль банка сократилась на 14,2 млрд тг с 19 до 4,9 млрд тг.

Активы БРК выросли на 1,4% (31,3 млрд тг) год-к-году, и составили 2,3 трлн тг. В структуре активов основную долю занимает ссудный портфель - 65%, или 1,5 трлн тг. Денежные средства и их эквиваленты занимают 9,9% или 231,5 млрд тг, долговые ценные бумаги - 8,7% или 201,9 млрд тг.

Обязательства банка составили 2 млрд тг, что на 2% больше, чем годом ранее - 1,9 млрд тг. Большую часть занимают выпущенные долговые ЦБ - 40,3% (789,5 млрд тг). Далее займы банков и прочих фининститутов - 35,2% (689,3 млрд тг). Удельный вес государственных субсидий составляет 9%, или 177,3 млрд тг.

В многолетней динамике активы банка растут из года в год, в отличии от ссудного портфеля, который в 2017 году сократился на 2,7%, составив 1,6 трлн тг. В 2017 году активы БРК составили 2,6 трлн тг (годом ранее - 2,4 трлн тг). За период 2013-2017 годов активы банка увеличились на 1,5 трлн тг.

Обязательства банк наращивает такими же темпами, как и активы. По итогам 2017 года их сумма составила 2,2 трлн тг, а годом ранее - 2,08 трлн тг. За последние 4 года объем взятых на себя обязательств банком вырос на 1,4 трлн тг.

Капитализация банка составляет 408,2 трлн тг - это на 9,9% больше чем годом ранее - 371,3 млрд тг. За годы с 2013 по 2017 сумма капитала БРК выросла на 156,3 млрд тг.