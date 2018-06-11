Вести диалог с обществом

Линара Сактаганова

Грамотная судебная риторика - это путь к эффективности правосудия, снижению конфликтности в обществе, ответ на конкретные запросы и ожидания людей от судебной системы.

Таким был лейтмотив международной конференции на тему: «Судебная риторика: вопросы обучения и практики», организованной Верховным Судом РК совместно с Фондом им. Ф. Эберта в Казахстане.

Во главе с председателем Верховного Суда Жакипом Асановым судьи, депутаты Парламента, представители Академии правосудия, научного, предпринимательского и юридических сообществ обсудили современные тренды речевой ответственности юриста, значимость коммуникационных навыков в сфере подготовки юристов, а также подготовки идеального судебного акта.

В рамках первой сессии состоялся обмен мнениями об искусстве убедительной и эффективной речи. Обращаясь к участникам, глава Верховного Суда Ж. Асанов сделал акцент на поручении Главы государства о том, что все государственные служащие должны научиться вести диалог с обществом, говорить с населением страны на доступном и понятном языке, разъяснять суть, логику и результаты проводимых реформ. В этом контексте он призвал судейский корпус к совершенствованию ораторского мастерства.

- С чем мы обычно ассоциируем судебную риторику? Судебная риторика - это прения сторон, адвоката, прокурора. Для того чтобы обосновать свою позицию и выиграть судебный процесс, они должны показать свое красноречие. Только в этом случае мы можем назвать их настоящими специалистами. Что касается ораторского мастерства судей, мы, как правило, не говорим о нем, потому как судьи не участвуют в прениях, они молча оценивают ситуацию. Тем не менее обладать этим качеством им также важно. Это очень актуальный вопрос. Но, к сожалению, мы не поднимаем его, - отметил Ж. Асанов.

Не меньшую обеспокоенность вызывает и вопрос содержания судебных актов. В данном случае речь идет о простоте и доступности языка его изложения.

- Продуктом деятельности судьи является судебный акт. К судебным актам законодательством выдвигается много требований - они должны быть законными и справедливыми. С другой стороны, судья должен убедительно написать об этом, но затем простым и ясным языком устно объяснить сторонам. Если общественность считает, что деятельность судьи непрофессиональна, то что мы на это говорим? В большинстве случаев, не признаем это, оправдываемся, приводим в доказательство статистику. Цифры показывают, что лишь пять процентов людей не соглашаются с решением судей. В вышестоящих судах этот показатель находится на уровне 0,7 процента. Конечно, эти данные дают очень удовлетворительную картину и мы даем деятельности судей положительную оценку, - подчеркнул Жакип Асанов.

Однако глава высшего судебного органа дал объективную оценку ситуации, отметив, что на самом деле количество обжалуемых судебных актов гораздо выше, поскольку при составлении статистики суды не разграничивают спорные и бесспорные дела.

- Дела бывают разные, уголовные и гражданские, спорные и бесспорные. И при составлении статистики их не разграничивают. По бесспорным делам в вышестоящие органы, как правило, никто не обращается. Поэтому считать их вместе и давать очень красивую статистику, которая гласит, что в 95 процентах случаев никто не жалуется в иные инстанции, нельзя. Нам надо иметь в виду и приказное производство по гражданским делам, где основная масса дел - долги по коммунальным услугам. Если убрать бесспорные дела, то почти 30 процентов всех уголовных дел обжалуют, а не пять процентов, о которых мы говорим. Это каждый третий приговор, люди недовольны. По гражданским делам это 20 процентов, то есть каждое пятое дело. Если сложить гражданские и уголовные дела, то получается 20,4 процента, - уточнил Жакип Асанов. Между тем в других странах, к которым стремится Казахстан в этом вопросе, уровень обжалованных дел варьируется в пределах от одного до семи процентов. Открыто говоря о проблеме, Ж. Асанов озвучил ряд моментов, которые стали причиной высокого числа обжалований судебных актов.

Прежде всего он отметил ежегодный рост нагрузки на судей.

- Пять лет назад в судебной системе рассматривалось один миллион 300 тыс. дел, в 2017 году этот показатель достиг двух миллионов 700 тыс., то есть каждый судья рассматривает около ста судебных дел в месяц. В Алматы эта цифра достигает порядка 300 судебных дел. То есть в среднем ежедневно судьи рассматривают 16 дел и принимают решения по ним, - подчеркнул спикер.

Второй причиной, по словам Ж. Асанова, является несовершенство законодательной базы.

- Многие нормы можно понимать и интерпретировать по-разному, в том числе и как некомпетентность судьи, - пояснил глава судейского сообщества.

Главной причиной несогласия сторон с судебным решением, по мнению Ж. Асанова, стала нехватка красноречия.

Как отмечалось, на пленарном заседании Верховного Суда в марте и апреле этого года приняты нормативные постановления, в которых прописано, каким должен быть судебный акт по гражданским, уголовным и административным делам.

Основная задача этих новшеств в том, чтобы каждое судебное решение было четко структурированным, в нем не должно быть лишней информации, не имеющей отношения к делу. На каждый довод судья должен дать свою ясно аргументированную позицию.

- Мы должны говорить и писать ясным языком, говорить убедительно. Человек не понимает, почему судья пришел к такому решению, и из зала судебного заседания он выходит обиженным не только на одного судью, а на целое государство, - считает председатель Верховного Суда.

При этом он отметил важность повышения уровня знаний и практических навыков подготовки письменных текстов, публичных выступлений, умения выстраивать коммуникации в среде людей, находящихся в состоянии конфликта, агрессии и т.п.

- Каждый судья должен овладеть как минимум тремя языками. В первую очередь это язык правосудия - грамотно излагать мысли, уметь объяснить всю терминологию простым языком. Второй язык - это язык компромиссов, чтобы люди, в особенности по гражданским делам, приходили к компромиссам. Третий язык - язык IT, умение пользоваться цифровыми технологиями, - сказал Ж. Асанов.

Как сообщалось, Верховным Судом уже запланирован процесс обучения судей навыкам грамотной судебной риторики. Для проведения выездных тренингов по стране будут сформированы мобильные группы в составе судей Верховного Суда, сотрудников Департамента, специалистов по филологии и риторике.

Продолжая тему, депутат Мажилиса Парламента Куаныш Султанов в своем выступлении обратил внимание на значимость ораторского искусства биев и мудрости казахского народа.

- Казахский народ имеет много ярких цитат и пословиц, - подчеркнул депутат.

Касательно риторической важности в судебных актах, К. Султанов считает, что от каждого слова может зависеть жизнь человека, а отсутствие должного разъяснения может ввести человека в заблуждение.

- Мы должны помнить о том, что слово имеет большую силу. Слова судьи должны быть честными и справедливыми. В зале суда мы не должны забывать об уважении к государственным символам, и судья должен быть образцом в этом смысле, - считает мажилисмен.

Нести истину и справедливость в своих словах пожелал судьям заведующий кафедрой Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва, д.ф.н., профессор Владимир Аннушкин.

На его взгляд, профессия судьи, адвоката и прокурора начинается с риторики.

- Вся деятельность участников судебного спора - это все выражение словесной сущности человека. Красноречие - это оружие, и оно не должно быть в руках человека несправедливого, - подчеркнул спикер.

В целом он позитивно отозвался о новых подходах в модернизации судебной власти Казахстана и выразил готовность к конструктивному взаимодействию.

Профессор Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова Нурсулу Шаймерденова в свою очередь поделилась мнением о том, какие профессиональные навыки нужны человеку в XXI веке.

- Когда мы говорим о риторике и современной речи, прежде всего нужно понять, что сегодня изменилось информационное пространство, тип языковой культуры, появились дисплейные тексты. Необходимо четко осмысливать новую культуру и входить в новое пространство, - добавила Н. Шаймерденова.

В рамках второй сессии «Судебное красноречие - важный показатель качества юридического образования» участники обсудили вопросы специфики законодательного языка и риторики, а также стандарты юридического образования в стране и мире.

Одним из важных шагов в повышении качества судебных актов стал республиканский конкурс «Лучший судебный акт в новом формате», объявленный Верховным Судом в апреле т.г.

На площадке форума были объявлены лучшие образцы судебных актов по гражданским делам. По словам судьи Верховного Суда, члена комиссии Баглана Макулбекова, круг участников конкурса не был ограничен, в нем приняли участие 45 судов, 78 судей и пять специалистов.

Работы были представлены в номинациях «Лучшее судебное решение на государственном языке», «Лучшее судебное решение на русском языке».

Победители и активные участники удостоены грамот, благодарственных писем от имени председателя Верховного Суда и иными поощрениями.

Ожидается, что в дальнейшем аналогичный конкурс будет организован для уголовных и административных судов.

По словам организаторов, самые удачные экземпляры судебных актов войдут в сборник «Лучших образцов судебных актов», который может стать настольной книгой служителей Фемиды для совершенствования своего профессионального мастерства.