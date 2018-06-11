Укрепляя профессиональную дисциплину

Лязат Кудекова,

член Высшего Судебного Совета РК

Планом нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ предусмотрено кардинальное реформирование системы судоустройства и судопроизводства. В целях обеспечения его законодательной реализации с 2016 года введен в действие новый Закон «О Высшем Судебном Совете» и внесены поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

В своем выступлении на VII Cъезде судей, cостоявшемся в ноябре 2016 года, Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил, что формирование достойного судейского корпуса является самым принципиальным вопросом. Вершить правосудие должны только профессионалы с большим жизненным опытом и высокими моральными принципами.

Положения, закрепленные в Законе «О Высшем Судебном Совете», направлены на реформирование судебной системы Республики Казахстан и соответствуют общепризнанным международным стандартам. В рамках указанной реформы также трансформировано Судебное жюри при Верховном Суде.

В соответствии со ст. 38-1 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» Судебное жюри образовано для оценки профессиональной деятельности действующего судьи, подтверждения права на отставку и ее прекращение, а также рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного производства, дисциплинарных дел в отношении судей.

Судебное жюри состоит из квалификационной и дисциплинарной комиссий.

Квалификационная комиссия осуществляет оценку профессиональной деятельности судьи и состоит из семи членов: двух судей областных судов, двух судей Верховного Суда и трех судей в отставке.

Дисциплинарная комиссия состоит из девяти членов: трех судей районных судов, трех судей областных судов и трех судей Верховного Суда. Комиссия рассматривает вопросы подтверждения права судьи на отставку и ее прекращение, а также вопросы возбуждения дисциплинарного производства, дисциплинарные дела в отношении судей.

Основанием для рассмотрения дисциплинарной комиссией Судебного жюри материалов в отношении судьи являются решения президиума пленарного заседания областного суда и Верховного Суда, а также обращения физических и юридических лиц, если ими были использованы все иные имеющиеся способы обжалования действий судьи.

Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности:

- за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел;

- за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике;

- за нарушение трудовой дисциплины.

Председатели судов и председатели судебных коллегий судов могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Конституционным законом.

Важной новеллой законодательства является то, что судьи наделены правом обжалования в Высший Судебный Совет как решения квалификационной, так и дисциплинарной комиссии Судебного жюри. Данная норма свидетельствует о повышении уровня гарантий независимости судей и соблюдения их прав.

Практика показывает, что за 2016, 2017 годы и первый квартал 2018 года в Высший Судебный Совет судьями обжаловано 22 решения Судебного жюри, из них шесть - квалификационной комиссии, 16 - дисциплинарной комиссии.

21 жалоба на решения Судебного жюри была рассмотрена на заседании Высшего Судебного Совета с непосредственным участием самих судей и заслушиванием других лиц, приглашенных по ходатайству судьи либо секретаря Совета.

Анализ и оценка практики обжалования судьями решений комиссий Судебного жюри в Высший Судебный Совет в целом свидетельствует об обоснованности принимаемых комиссиями Судебного Жюри решений.

Дисциплинарная и квалификационная комиссии Судебного жюри, с одной стороны, реализуют возложенные на них обязанности, тем самым обеспечивая неотвратимую ответственность судей за допущенные нарушения закона и норм судейской этики. С другой стороны, эти комиссии соблюдают и обеспечивают в своей работе конституционный принцип независимости носителей судебной власти.

При этом периодическая оценка квалификации действующих судей, предоставление гражданам возможности обжаловать действия судей в Судебное жюри способствует укреплению профессиональной дисциплины судей, улучшению качества отправления правосудия и, как следствие, повышению доверия населения судам и судьям.

В то же время из 21 жалобы, рассмотренной Высшим Судебным Советом, три решения Судебного жюри были все-таки признаны необоснованными:

- о признании судьи по результатам одного года работы не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

- о привлечении председателя районного суда к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

- о привлечении к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел.

При этом решение Совета о необоснованности решения Судебного Жюри является основанием для отмены Судебным жюри вынесенного решения и его пересмотра.

Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что Высший Судебный Совет стоит как на страже независимости судей, так и обеспечивает их ответственность при наличии соответствующих оснований. Таким образом, наше законодательство и система его применения предусматривают как строгую ответственность судей, так и обеспечение гарантий их независимости.