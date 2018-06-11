Карагандинские школьники побывали в гостях у спасателей

Бойцы Оперативно-спасательного отряда продемонстрировали детям свое снаряжение и дали практические советы, как избежать несчастных случаев на воде.

Сегодня в спасательном подразделении города Караганды состоялась экскурсия с детьми пришкольного лагеря средней школы №44, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Учащимся рассказали о правилах безопасности на воде и мерах оказания первой медицинской помощи, продемонстрировали спасательное водолазное снаряжение и оборудование, а также обучили их навыкам плавания и дали ряд практических советов:

• не забудьте взять с собой английскую булавку (если в воде начнутся судороги);

• не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной 1-2 м;

• если человек тонет, громко зовите на помощь «Человек тонет» попросите вызвать спасателей и скорую помощь;

• если тонешь сам, не паникуй, зови, кричи на помощь;

• не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи;

• не плавайте в очень холодной воде;

• не плавайте в грязной воде;

• не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;

• не подавайте ложных сигналов бедствия.

Как отметил в ведомстве, печальный опыт спасателей на водах показывает, что чаще всего взрослые люди тонут в состоянии алкогольного опьянения, а дети – оставшись без присмотра взрослых. Поэтому сотрудники Оперативно-спасательного отряда просят быть бдительными на воде, а также рекомендуют взрослым ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем они отправятся в лагеря, туристические походы или на пикники.

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