Два человека находятся в реанимации после ДТП около Жанаозена
Ведется досудебное расследование.
Фото : lada.kz11 июня 2018, 13:40
В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили некоторые детали ДТП, произошедшего накануне вечером на трассе Жанаозен - Жетыбай, передает Zakon.kz.
По данным полиции, 10 июня приблизительно 19-30 часов на трассе Жанаозен–Жетыбай столкнулись Toyota Avalon и Lexus. В результате столкновения Toyota сгорела полностью.
"Пострадали 9 человек. Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, пять человек - в травматологии городской больницы Жанаозена. Двое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД Жанаозена по статье 345 ч.1 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Ведется досудебное расследование", - сообщили в полиции.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4922801-70c05e2ab506e38bc9e9feeb9ced8119
Сейчас читают
Читайте также