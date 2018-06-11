Два человека находятся в реанимации после ДТП около Жанаозена

Ведется досудебное расследование.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили некоторые детали ДТП, произошедшего накануне вечером на трассе Жанаозен - Жетыбай, передает Zakon.kz.

По данным полиции, 10 июня приблизительно 19-30 часов на трассе Жанаозен–Жетыбай столкнулись Toyota Avalon и Lexus. В результате столкновения Toyota сгорела полностью.

"Пострадали 9 человек. Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении, пять человек - в травматологии городской больницы Жанаозена. Двое детей после оказания медицинской помощи отпущены домой. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД Жанаозена по статье 345 ч.1 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы. Ведется досудебное расследование", - сообщили в полиции.

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