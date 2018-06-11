Ильин поблагодарил Назарбаева за поддержку

Я счастливый человек, потому что Нурсултан Абишевич ценит меня за мой труд - Ильин.

Тяжелоатлет Илья Ильин в ходе пресс-конференции в СЦК прокомментировал свое возвращение в большой спорт, сообщает МИА «Казинформ».

«Буквально вчера, в день снятия срока дисквалификации, я почувствовал, что мне стало легче, свободнее передвигаться - поднялось настроение. Я очень рад вернуться в свое любимое дело. В очередной раз доказал себе, что еще «не наелся» тяжелой атлетикой. Мне нравится поднимать штангу, это подпитывает меня энергией и силой. Я благодарен всем, кто поддерживал меня все это время», - сказал спортсмен.

По его словам, что даже в свой недавний 30-летний юбилей не радовался так, как вчерашнему дню.

Он отметил особую роль Нурсултана Назарбаева в трудный для спортсмена период.

«Сегодня я хочу поблагодарить своего духовного отца - Президента нашей страны. Когда мне было очень сложно, это было в прошлом году - мы встретились с ним на ЭКСПО, он мне сказал: «Все в порядке - ты для меня чемпион, не волнуйся! Все будет хорошо, я в тебя верю!» И эти простые слова поддержки в тяжелую для меня минуту стали мощным стимулом для дальнейшего продвижения. Нурсултан Абишевич, для меня не только Президент страны, но и близкий по духу человек. Я счастливый человек, потому что Нурсултан Абишевич ценит меня за мой труд», - сказал Ильин.