Продолжается следствие по факту растраты средств дольщиков в Астане

ДВД города Астаны просит пострадавших от действий Бактыгали Утегенова обратиться в полицию.

Департаментом внутренних дел города Астана расследуется уголовное дело в отношении учредителя и директора ТОО «Коттеджный городок Happy Village» Бактыгали Утегенова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

"Задержанный, обманным путем обещая построить малоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г.Астана, улица №Е 464, ЖК «Куршевель», путем заключения предварительного договора купли-продажи, похищал денежные средства инвесторов. ДВД города Астаны просит пострадавших от действий Бактыгали Утегенова обратиться по тел. 8(7172)71-60-58, 8701-120-26-05", - сообщили в ДВД.

Информация о том, что дольщики обвинили Бактыгали Утегенова в растрате вложенных в строительство средств появилась еще в конце прошлого года. Уголовное дело было зарегистрировано по статье 189 ч.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

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