Обязательство по ввозу продуктов переработки

Налогоплательщик планирует вывезти сырье для переработки в Российскую Федерацию. Прошу, разъяснить, какие необходимо представить документы для вывоза давальческого сырья с территории Республики Казахстан, в какие сроки и порядок представления документов.

На вопрос налогоплательщика отвечает Баржаксымова Б.Н. главный специалист Управления государственных доходов по г. Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области.

Согласно пункта 9 Главы 4 Приказа Министра Финансов Республики Казахстан от 23.02.2018 года № 263 «Об утверждении Правил представления и исполнения обязательств о вывозе (ввозе) продуктов переработки и их формы» (далее - Правила), при вывозе давальческого сырья для переработки с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза налогоплательщик Республики Казахстан, осуществивший вывоз такого давальческого сырья, представляет в орган государственных доходов по месту нахождения обязательство о ввозе продуктов переработки не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором отгружено давальческое сырье. В соответствии с пунктом 10 Главы 4 Правил, к обязательству о ввозе продуктов переработки прилагаются:

1) документы, подтверждающие вывоз давальческого сырья:

договор (контракт), на основании которого осуществлен вывоз давальческого сырья;

товаросопроводительные документы;

2) заключение соответствующего уполномоченного государственного органа об условиях переработки товаров, предусмотренное пунктом 8 статьи 449 Налогового кодекса.

Обязательство о ввозе продуктов переработки представляется в явочном порядке на бумажном носителе в 2 экземплярах, заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства. При заполнении не допускаются исправления, подчистки и помарки. Обязательство о ввозе продуктов переработки на бумажном носителе подписывается налогоплательщиком либо его уполномоченным представителем и заверяется печатью налогоплательщика (при ее наличии).

Согласно пункта 1 статьи 450 Налогового кодекса, срок переработки давальческого сырья, вывезенного с территории Республики Казахстан на территорию государства-члена Евразийского экономического союза, а также ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, определяется согласно условиям договора (контракта) на переработку давальческого сырья и не может превышать два года с даты принятия на учет и (или) отгрузки давальческого сырья.

В случае превышения срока, давальческое сырье, вывезенное для переработки с территории Республики Казахстан на территорию государства-члена Евразийского экономического союза, в целях налогообложения признается облагаемым оборотом по реализации и подлежит обложению налогом на добавленную стоимость с даты вывоза давальческого сырья с территории Республики Казахстан.

В соответствии с пунктом 11 Главы 5 Правил, по результатам исполнения обязательства о ввозе продуктов переработки представляется отчет об исполнении обязательства о ввозе продуктов переработки в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза продуктов переработки, указанного в обязательстве о ввозе продуктов переработки.

Исполнением обязательства о ввозе продуктов переработки является ввоз продуктов переработки на территорию Республики Казахстан и (или) реализация продуктов переработки в сроки, установленные налоговым законодательством.

Согласно пункта 15 Главы 5 Правил к отчету об исполнении обязательства о ввозе продуктов переработки прилагаются:

1) документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке давальческого сырья:

акты выполненных работ;

счета-фактуры;

2) документы, подтверждающие ввоз продуктов переработки:

договор (контракт), на основании которого осуществлен ввоз продуктов переработки в случае его наличия;

товаросопроводительные документы.