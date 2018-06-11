Отчисления в Фонд социального медицинского страхования (ФОМС) в 2018 году

Отчисления - деньги, уплачиваемые работодателями за счет собственных средств в ФОМС, дающие право потребителям медицинских услуг, за которых осуществлялась уплата отчислений, получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования.

Плательщиками отчислений являются работодатели, включая иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение, а также филиалы, представительства иностранных юридических лиц, исчисляющие (удерживающие) и перечисляющие отчисления в ФОМС.

С 1 января 2018 года отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, установлен в размере 1,5 процентов от объекта исчисления отчислений.

Объектом исчисления отчислений являются расходы работодателя, выплачиваемые работнику в виде доходов, исчисленных в соответствии со статьей 29 Закона «Об обязательном социальном медицинском страховании» от 16.11.2015г. №405-V (далее -Закон).

Пунктом 3 статьи 27 Закона определены лица, за которых освобождаются работодатели от уплаты отчислений.

Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, исчисляется по сумме всех видов доходов физического лица и не превышает пятнадцатикратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Исчисление (удержание) и перечисление отчислений работников осуществляются работодателем ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Исчисленные отчисления отражают в налоговых отчетах:

плательщики, осуществляющие деятельность в общеустановленном режиме и на основе специального режима с использованием фиксированного вычета в Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00) и предоставляют не позднее 15 числа второго месяца за отчетным периодом (квартал);

плательщики, осуществляющие деятельность в специальном налоговым режиме на основе упрощенной декларации в Упрощенной декларации (форма 910.00) не позднее 15 числа второго месяца за отчетным периодом (полугодие);

плательщики, осуществляющие деятельность на основе уплаты земельного налога, в Декларации по Единому земельному налогу (форма 920.00) и предоставляют не позднее 31 марта налогового периода, следующего за отчетным периодом (календарный год).

В дополнение сообщаем следующее, что использование труда наемных работников на постоянной основе является одним из условии для обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). В случае осуществления предпринимательской деятельности без регистраций в соответствии нормами «Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан» предусмотрена административная ответственность.

На сегодняшний день регистрация ИП достаточно проста:

для государственной регистрации в качестве ИП физическое лицо представляет непосредственно в орган государственных доходов или через государственную информационную систему уведомление установленного образца.

Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня производит государственную регистрацию ИП.

При прохождении государственной регистрации ИП в соответствии налоговым законодательством необходимо выбрать один из режимов налогообложения:

- Общеустановленный порядок налогообложения.

- Специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации.

- Специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета.

Вместе с тем, обращаем внимание, что у вновь образованного предпринимателя возникают обязательства по исчислению и уплате налогов, социальных платежей и предоставлению налоговой отчетности в срок в соответствии с Налоговым законодательством.

Рамазанова С.Е.

главный специалист ДГД по СКО