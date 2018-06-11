Почему люди тонут на глазах десятков свидетелей, и никто не пытается им помочь

Сотрудник ДЧС рассказал, как на самом деле распознать тонущего человека и правильно оказать ему первую помощь.

Почему зачастую люди тонут вблизи от многолюдного пляжа, и никто не пытается оказать им помощь, рассказал профессиональный спасатель, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Как отметил старший инженер ОЧС Шортандинского района Е. Акишев, многие думают, что сигналом к тому, чтобы спасать утопающего, нужно считать крики: «Караул! Тону! Помогите!» Но, это не совсем так (вернее совсем не так). Как показывает статистика, реально утопающий не кричит во весь голос и не размахивает руками.

Дело в том, что человек, который начинает тонуть (причем нередко это происходит рядом со спасительным берегом), не может кричать, потому что уже «наглотался» воды. Все его усилия направлены на то, чтобы сделать хотя бы один глоток воздуха, и он не думает о том, как найти выход.

«Спросите у любого опытного спасателя, как выглядит тонущий человек. Вам ответят, что он не размахивает руками и не кричит: у него просто нет на это сил. Он по мере возможностей активно пытается подняться над водой, чтобы вдохнуть живительный воздух. Он молчит, пытаясь выкарабкаться. Рядом могут резвиться другие люди, совершенно не обращая внимания на этого безмолвного товарища. Нередко люди вообще не понимают, что рядом погибает человек. Поэтому, если вы видите, что у человека «вытаращены» глаза, голова наполовину погружена в воду, он молча целенаправленно пытается двигаться в сторону берега, но у него это плохо получается и он барахтается, как тонущая собачка, не раздумывайте! Ему нужна помощь!», – поясняет Е. Акишев.

Если вы поняли, что случилось несчастье, и кто-то тонет - не следует впадать в панику. Бегите по берегу до места, откуда ближе всего можно доплыть до тонущего. При этом постарайтесь приметить на берегу какой-нибудь ориентир, чтобы в случае погружения тонущего на дно знать, где его искать, ориентируясь на эту метку.

Добравшись до утопающего, успокойте и ободрите его, заставьте держаться за плечи спасателя. Если он не контролирует свои действия, то, подплыв к утопающему, поднырните под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (классический - за волосы), транспортируйте его к берегу. Если утопающему удалось схватить вас за руку, шею или ноги, немедленно ныряйте - инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить. Если же он находится без сознания, транспортируйте его к берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды.

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если человек находился в воде не более 6-7 минут.

Если пострадавший в сознании, пульс и дыхание удовлетворительные и нет жалоб на недостаточность дыхания, то его следует уложить на жесткую сухую поверхность так, чтобы голова была низко опущена, раздеть, растереть сухим полотенцем, дать горячее питье (чай, кофе или 1-2 ст. ложки водки) и укутать теплым одеялом.

«Если же человек извлечен после некоторого пребывания под водой и находится без сознания, в состоянии удушья (асфиксии) или так называемой клинической смерти, нужно вызвать врача. Но еще до прибытия медиков следует немедленно приступить к оказанию первой помощи. Раздеть пострадавшего, очистить ему рот и нос от ила, песка, рвотных масс. Также необходимо освободить его дыхательные пути и желудок от воды. Для этого следует «переломить» пострадавшего через колено, положив на живот головой вниз. Затем тряхните его несколько раз. Ребенка или подростка можно взять за ноги, поднять головой вниз и потрясти», – рекомендует Е. Акишев.

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